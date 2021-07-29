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Исполнилось 80 лет Дэвиду Уорнеру

29 июля
2021 год

Новости кино >>
29 июля 2021
Сегодня, 29 июля, исполнилось 80 лет выдающемуся британскому актёру театра, кино и телевидения Дэвиду Уорнеру.

Будущий мастер родился 29 июля 1941 года в Манчестере. Он был единственным ребёнком в семье и провёл, по его собственным словам, «бурное» детство — родители постоянно крали его друг у друга. Много времени проводил в кинотеатрах, «не из-за фильмов, просто, чтобы спрятаться от домашних проблем на пару часов». Учился в восьми школах в различных городах и заваливал все экзамены, какие ему только попадались. Когда ему было 15, сыграл первую роль в школьном спектакле по шекспировскому «Макбету» и решил, что будет актёром. Однако сначала он продавал книги и газеты в магазине, а затем ему предложили работу помощника менеджера. Образование получил в Королевской академии драматического искусства, где учился вместе с Джоном Хёртом. Играл в Королевском Шекспировском театре.

Исполнилось 80 лет Дэвиду Уорнеру
фото: в образе Томаса Экхарта в сериале «Твин Пикс»

Кинодебют Уорнера состоялся в 1962-м, когда на экраны вышла комедия «Мы теперь моряки», где его роль не была указана в титрах. В 1963-м актёр предстал в образе младшего брата персонажа Альберта Финни в «Томе Джонсе», но по-настоящему привлёк к себе внимание три года спустя в заглавной роли эксцентричного, страстно влюблённого самца-гориллы в фильме «Морган: подходящий случай для терапии». Зрителям запомнился как тугодум-крестьянин, которого Дастин Хоффман защищает в «Соломенных псах», и в качестве Джека-Потрошителя в «Путешествии в машине времени».

На счету Дэвида Уорнера 225 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал незабываемых персонажей в таких фильмах и сериалах, как «Баллада о Кэйбле Хоге», «Омен», «Железный крест», «Бандиты во времени», «Женщина французского лейтенанта», «Трон», «Музей восковых фигур», «Твин Пикс», «В пасти безумия», «Крик 2» и «Чёрная смерть». Снялся в трёх фильмах про «Титаник», играл представителей трёх разных рас в картинах «Звёздный путь 5: Последний рубеж», «Звёздный путь 6: Неоткрытая страна» и эпизоде сериала «Звёздный путь. Следующее поколение». Подарил голос персонажам видеоигр Privateer 2: The Darkening, Fallout, Descent 3, Star Wars: Force Commander, Baldur's Gate II, Star Trek: Klingon Academy и множества анимационных сериалов. Лауреат премии «Эмми».
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