Исполнилось 80 лет Дэвиду Уорнеру

Сегодня, 29 июля, исполнилось 80 лет выдающемуся британскому актёру театра, кино и телевидения Дэвиду Уорнеру.
Будущий мастер родился 29 июля 1941 года в Манчестере. Он был единственным ребёнком в семье и провёл, по его собственным словам, «бурное» детство — родители постоянно крали его друг у друга. Много времени проводил в кинотеатрах, «не из-за фильмов, просто, чтобы спрятаться от домашних проблем на пару часов». Учился в восьми школах в различных городах и заваливал все экзамены, какие ему только попадались. Когда ему было 15, сыграл первую роль в школьном спектакле по шекспировскому «Макбету» и решил, что будет актёром. Однако сначала он продавал книги и газеты в магазине, а затем ему предложили работу помощника менеджера. Образование получил в Королевской академии драматического искусства, где учился вместе с Джоном Хёртом. Играл в Королевском Шекспировском театре.
фото: в образе Томаса Экхарта в сериале «Твин Пикс»
Кинодебют Уорнера состоялся в 1962-м, когда на экраны вышла комедия «Мы теперь моряки», где его роль не была указана в титрах. В 1963-м актёр предстал в образе младшего брата персонажа Альберта Финни в «Томе Джонсе», но по-настоящему привлёк к себе внимание три года спустя в заглавной роли эксцентричного, страстно влюблённого самца-гориллы в фильме «Морган: подходящий случай для терапии». Зрителям запомнился как тугодум-крестьянин, которого Дастин Хоффман защищает в «Соломенных псах», и в качестве Джека-Потрошителя в «Путешествии в машине времени».
обсуждение >>