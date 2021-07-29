Премьера «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной состоится 9 сентября

Премьера оригинального сериала видеосервиса START «Контейнер», поставленного Максимом Свешниковым, состоится 9 сентября, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
Это история о 27-летней Саше (Оксана Акиньшина), зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике, девушка переезжает в дом заказчиков и оказывается в совершенно чуждом для неё мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребёнке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.
«Для меня это первое соприкосновение с темой суррогатного материнства: нигде в кино она не была показана от начала до конца. Наверное, были телепрограммы, где рассказывали реальные истории, но в художественном плане все обходили тему стороной. "Контейнер" — не позитивная история, она не про счастье и любовь, а про камерность и закрытость, про ловушку из страхов, тяжёлых обстоятельств, обид, эмоций, от которой не скрыться ни одному из героев», — рассказала Оксана Акиньшина.
«Тема эта глобальная, общечеловеческая, поэтому, на мой взгляд, картина прозвучит не только в нашей стране, но и за рубежом, — комментирует Филипп Янковский. — Тем более, что сериал связан не только с суррогатным материнством: это скорее триллер с детективной линией на фоне суррогатного материнства. Интригующий, закрученный сюжет ставит "Контейнер" в один ряд с лучшими современными многосерийными драмами, что тоже привлечёт международную аудиторию».
Премьера «Контейнера» состоялась в апреле 2021 года в рамках ММКФ в кинотеатре «Художественный». Ранее проект участвовал на MIPDrama 2021 — ежегодном скрининге самых ожидаемых драматических сериалов мира, находящихся в производстве.
По словам Дмитрия Чеботарёва, «на тему суррогатного материнства давно спорят, никто не может однозначно ответить: это чудо или бизнес? Счастье или грех? Возможность стать родителями, когда нет возможности зачать и выносить ребёнка или лень и перекладывание ответственности? Думаю, что в нашем сериале этот вопрос стоит очень остро и зритель сможет по-разному взглянуть на эту ситуацию и сделать выводы».
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