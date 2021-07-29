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Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка»

29 июля
2021 год

Новости кино >>
29 июля 2021
Второй сезон народной комедии «Патриот» выйдет в эфир ТНТ до конца лета, сообщает пресс-служба телеканала.

Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В продолжении сериала «патриотов» будет сразу два. Саня Кучин возвращается из академии ФСБ вместе с новым товарищем – девушкой Айзой, не уступающей ему по физическим характеристикам. Это бесит жену Сани, хоть он и говорит ей, что «поводов для ревности ноль, ведь это чисто братство». Катя оказывается перед выбором, поверить ли в дружбу между мужчиной и женщиной или лучше избавиться от нового «товарища» мужа? На этом фоне оживилась Ленка, которая «при смерти» призналась Сане в любви и готова воспользоваться ситуацией, чтобы Кучин вспомнил времена школьной любви.

По словам креативного продюсера сериала и исполнителя одной из ролей Алексея Базанова, «в городе появится новый "патриот" – Айза! Она так же, как и главный герой, бьётся за порядок во всём и живёт по армейскому кодексу, но все проблемы решает ещё более радикальными способами. Если Саня Кучин для героев был изначально своим, то Айзе только предстоит познакомиться с жителями маленького городка: кому-то её эмоциональный заряд придётся по душе, а кто-то объявит ей войну».

Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Под саундтрек Feel the Russian Style от The Hatters к своим ролям вернутся Антон Жижин, Алёна Савастова, Анастасия Талызина, Дмитрий Журавлёв, Владимир «Нигатив» Афанасьев, Владимир Сычёв и другие актёры первого сезона. К ним присоединятся Айсулу Азимбаева, которая сыграет нового «товарища» Сани Кучина, и Манана Гогитидзе, управляющая в маленьком городке своим цветочным магазином. За постановку отвечает режиссёр Николай Бурлак.

«"Патриот" – это сериал про героя, которому придётся проверить свои убеждения на прочность. У него есть реальный шанс сделать карьеру, выпуститься из академии ФСБ и пойти служить, как он давно хотел. Но, как и другим героям сериала, ему придётся выбирать между давней целью и личным счастьем, чтобы понять, о чём он на самом деле мечтает», — рассказал продюсер сериала Антон Зайцев.
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Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка» фотографии
Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка» фотографии
Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка» фотографии
Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка» фотографии
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