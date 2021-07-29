Во втором сезоне «Патриота» появится «патриотка»

Второй сезон народной комедии «Патриот» выйдет в эфир ТНТ до конца лета, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В продолжении сериала «патриотов» будет сразу два. Саня Кучин возвращается из академии ФСБ вместе с новым товарищем – девушкой Айзой, не уступающей ему по физическим характеристикам. Это бесит жену Сани, хоть он и говорит ей, что «поводов для ревности ноль, ведь это чисто братство». Катя оказывается перед выбором, поверить ли в дружбу между мужчиной и женщиной или лучше избавиться от нового «товарища» мужа? На этом фоне оживилась Ленка, которая «при смерти» призналась Сане в любви и готова воспользоваться ситуацией, чтобы Кучин вспомнил времена школьной любви.
По словам креативного продюсера сериала и исполнителя одной из ролей Алексея Базанова, «в городе появится новый "патриот" – Айза! Она так же, как и главный герой, бьётся за порядок во всём и живёт по армейскому кодексу, но все проблемы решает ещё более радикальными способами. Если Саня Кучин для героев был изначально своим, то Айзе только предстоит познакомиться с жителями маленького городка: кому-то её эмоциональный заряд придётся по душе, а кто-то объявит ей войну».
«"Патриот" – это сериал про героя, которому придётся проверить свои убеждения на прочность. У него есть реальный шанс сделать карьеру, выпуститься из академии ФСБ и пойти служить, как он давно хотел. Но, как и другим героям сериала, ему придётся выбирать между давней целью и личным счастьем, чтобы понять, о чём он на самом деле мечтает», — рассказал продюсер сериала Антон Зайцев.
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