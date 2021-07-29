«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts

В кинотеатре «Москино Космос» прошла церемония закрытия третьего года Международного фестиваля Moscow Shorts. Согласно пресс-службе смотра, за неделю закрытия, прошедшую в Москве с 22 по 27 июля, более 1000 зрителей увидели порядка 80 фильмов-номинантов в пяти кинотеатрах сети «Москино».
Ведущим церемонии закрытия стал Кирилл Лопаткин. Создатели двух фильмов-победителей смогли лично забрать свои награды. Ими стали Александр Хант и Дмитрий Горбачёв, режиссёр и продюсер лучшего российского фильма «Карантин», а также Владимир Беседин, постановщик лучшего музыкального видео «Би-2 – Бог проклятых». Генеральный директор киностудии полного цикла «СинеЛаб» Денис Глинский вручил особую награду «Карантину», которая позволит его создателям работать над изображением и звуком своей следующей картины в студийном комплексе.
фото: пресс-служба фестиваля
Всего было вручено 13 наград. Лучшим фильмом признан «Синдром Арчибальда» француза Даниэля Переса. «Дэвид» американца Зака Вудса удостоен призов за мужскую роль (Фред Хехингер) и лучший игровой фильм. Среди студенческих работ победу одержала литовская «Шоколадная лампа» Андрюса Барткуса, в документальной секции — «У реки» Даниэля Браги Ульвэштада из Австралии, в анимационном конкурсе — «Овца, Волк и чашка чая…» француженки Марион Лакур, а в категории экспериментального кино — «Жизнь/мечты» немецкого режиссёра Дэвида Ауфдембринке. Французскую ленту «Вдова Саверини» отметили за режиссуру (Лоик Гэллард) и женскую роль (Кристиана Конил). За сценарий наградили режиссёра и сценариста австрийской картины «Крылья духа» Элберта Майсля, а за операторскую работу — Эрве Роша, работавшего над французским фильмом «Харон».
Зарубежные режиссёры фильмов-победителей не смогли присутствовать на церемонии из-за эпидемиологической обстановки в мире. Новый сезон фестиваля короткометражного кино Moscow Shots, основанного Риной Гришиной и Алексом Настою, начнётся уже в сентябре.
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