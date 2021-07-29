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«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts

29 июля
2021 год

Новости кино >>
29 июля 2021
В кинотеатре «Москино Космос» прошла церемония закрытия третьего года Международного фестиваля Moscow Shorts. Согласно пресс-службе смотра, за неделю закрытия, прошедшую в Москве с 22 по 27 июля, более 1000 зрителей увидели порядка 80 фильмов-номинантов в пяти кинотеатрах сети «Москино».

Ведущим церемонии закрытия стал Кирилл Лопаткин. Создатели двух фильмов-победителей смогли лично забрать свои награды. Ими стали Александр Хант и Дмитрий Горбачёв, режиссёр и продюсер лучшего российского фильма «Карантин», а также Владимир Беседин, постановщик лучшего музыкального видео «Би-2 – Бог проклятых». Генеральный директор киностудии полного цикла «СинеЛаб» Денис Глинский вручил особую награду «Карантину», которая позволит его создателям работать над изображением и звуком своей следующей картины в студийном комплексе.

«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts
фото: пресс-служба фестиваля

Всего было вручено 13 наград. Лучшим фильмом признан «Синдром Арчибальда» француза Даниэля Переса. «Дэвид» американца Зака Вудса удостоен призов за мужскую роль (Фред Хехингер) и лучший игровой фильм. Среди студенческих работ победу одержала литовская «Шоколадная лампа» Андрюса Барткуса, в документальной секции — «У реки» Даниэля Браги Ульвэштада из Австралии, в анимационном конкурсе — «Овца, Волк и чашка чая…» француженки Марион Лакур, а в категории экспериментального кино — «Жизнь/мечты» немецкого режиссёра Дэвида Ауфдембринке. Французскую ленту «Вдова Саверини» отметили за режиссуру (Лоик Гэллард) и женскую роль (Кристиана Конил). За сценарий наградили режиссёра и сценариста австрийской картины «Крылья духа» Элберта Майсля, а за операторскую работу — Эрве Роша, работавшего над французским фильмом «Харон».

Зарубежные режиссёры фильмов-победителей не смогли присутствовать на церемонии из-за эпидемиологической обстановки в мире. Новый сезон фестиваля короткометражного кино Moscow Shots, основанного Риной Гришиной и Алексом Настою, начнётся уже в сентябре.
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«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts фотографии
«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts фотографии
«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts фотографии
«Карантин» Александра Ханта признан лучшим российским фильмом на фестивале Moscow Shorts фотографии
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