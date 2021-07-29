«Вампиры средней полосы» поселятся на телевидении

Телевизионная премьера «Вампиров средней полосы» состоится на ТНТ 9 августа в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба канала.
По сюжету в Смоленске издавна живут вампиры. Живут тихо и по закону, не убивая людей и притворяясь самыми простыми гражданами. У каждого из них есть своя профессия и определенная роль в вампирской ячейке общества. Но мирное существование этой тихой провинциальной семьи оказывается под угрозой, когда в березовой роще на окраине города находят тела обескровленных парней.
По словам исполнителя роли деда Славы Юрия Стоянова, «"Вампиры средней полосы" — не в чистом виде комедия, это драмеди. Здесь есть и грустное, и смешное. Мой персонаж много раз повторяет: "Это моя семья!". Семейственность — главное как в кадре, так и в отношениях с партнёрами на площадке. Взаимоотношения с Глебом Калюжным, сыгравшим Женька, за кадром у нас были такие же, как в кадре. Он классный парень, будет вспоминать меня, надеюсь, хорошим словом. В сериале дед Слава раздаёт подзатыльники, но при этом безумно любит Женька, считает его своим внуком. Поскольку моему герою тысяча лет, он использует устаревшие слова, часто употребляет пикантные выражения, но не матерные. Это один из немногих проектов, где импровизация в тексте просто невозможна»
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