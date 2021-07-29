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Вот и сказочке конец: трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

29 июля
2021 год

Новости кино >>
29 июля 2021
В социальных сетях состоялась премьера первого трейлера финальной части трилогии Disney «Последний богатырь» c подзаголовком «Посланник Тьмы».


Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца – простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию от дешевой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок с обычными людьми, неплохо устроились герои старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.

Вот и сказочке конец: трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
фото: ©Disney

Главные роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Константин Лавроненко, Сергей Бурунов, Елена Валюшкина, Тимофей Трибунцев, Гарик Харламов, Юрий Цурило, Владислав Ветров. Режиссёром вновь выступил Дмитрий Дьяченко, а над сценарием работали Виталий Шляппо, Димитрий Ян, Василий Куценко, Павел Данилов и Игорь Тудвасев.

В российский прокат «Последний богатырь: Посланник Тьмы» выходит 23 декабря 2021 года.
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Вот и сказочке конец: трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» фотографии
Вот и сказочке конец: трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» фотографии
Вот и сказочке конец: трейлер фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы» фотографии
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