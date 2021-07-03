Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Певец The Weeknd сыграет в сериале «Идол»

3 июля
2021 год

Новости кино >>
3 июля 2021
Певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, исполнит главную роль в сериале «Идол» для НВО и выступит в качестве его сценариста, сообщает Variety.

Певец The Weeknd сыграет в сериале «Идол»
фото: variety.com

В числе создателей проекта также автор «Эйфории» Сэм Левинсон и продюсер Реза Фахим. Над сценарием The Weeknd работает вместе с шоураннером Джозеф Эпштейн.

Проект расскажет о поп-певице, которая заводит роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе. Со временем выясняется, что мужчина стоит во главе тайного культа.

Как актер Тесфайе дебютировал в фильме «Неограненные драгоценности», где сыграл самого себя. Также он написал и озвучил один эпизод мультсериала «Американский папаша».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Сэм Левинсон
фильмы
Американский папашаНеогранённые алмазыЭйфория

анонс

Скорбим

Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.
Наталья Смирнова
30 июня ушла из жизни актриса Наталья Смирнова.
Любовь Омельченко
29 июня ушла из жизни актриса Любовь Омельченко.
Ростислав Гулбис
29 июня ушёл из жизни актёр Ростислав Гулбис.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Тома Вашкявичюте
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Дорота Помыкала
Джордж Сандерс
Людивин Санье
Иго Сым
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Огрики
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2021
Джетлаг
драма, комедия
Россия, 2021
Красная река
боевик, драма, триллер
США, 2018
Начать с нуля
комедия
Италия, 2020
Оборотни внутри
комедия, криминальный фильм, фильм ужасов
США, 2021
Приручить дракона
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Норвегия, 2020
Страсть, любовь и стволы
боевик, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен