Певец The Weeknd сыграет в сериале «Идол»

Певец Эйбел Тесфайе
, известный под псевдонимом The Weeknd, исполнит главную роль в сериале «Идол
» для НВО и выступит в качестве его сценариста, сообщает Variety
.
фото: variety.com
В числе создателей проекта также автор «Эйфории
» Сэм Левинсон
и продюсер Реза Фахим
. Над сценарием The Weeknd работает вместе с шоураннером Джозеф Эпштейн
.
Проект расскажет о поп-певице, которая заводит роман с загадочным владельцем клуба в Лос-Анджелесе. Со временем выясняется, что мужчина стоит во главе тайного культа.
Как актер Тесфайе дебютировал в фильме «Неограненные драгоценности
», где сыграл самого себя. Также он написал и озвучил
один эпизод мультсериала «Американский папаша
».
обсуждение >>