Сценарист «Тюдоров» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда

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Это молодые американки Чандлер Кинни и Майя Рефико

Найдены актрисы на главные роли в перезапуске «Милых обманщиц»

3 июля

HBO закрыл сериал «Страна Лавкрафта» после первого сезона

Тем не менее создательница проекта Миша Грин рассчитывает на продолжение