Сценарист «Тюдоров» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда

Хёрст адаптирует книгу Анны Рейд «Ленинград: блокада времен Второй мировой войны, 1941–1944». Она состоит из личных дневников очевидцев — в основном женщин, поэтому история будет показана через призму женского взгляда. Выбор такой оптики обусловлен не только желанием рассказать о людях, которых часто забывают в исторических отчетах, но и тем фактом, что большая часть мужчин отправилась на фронт.
Производством займется кинокомпания Orangery Productions, принадлежащая россиянам Светлане и Алексею Кузьмичевым, и Range Media Partners.
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