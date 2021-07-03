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Сценарист «Тюдоров» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда

3 июля
2021 год

Новости кино >>
3 июля 2021
Сценарист проектов «Тюдоры» и «Викинги» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда, сообщает Deadline.

Сценарист «Тюдоров» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда
фото: deadline.com

Хёрст адаптирует книгу Анны Рейд «Ленинград: блокада времен Второй мировой войны, 1941–1944». Она состоит из личных дневников очевидцев — в основном женщин, поэтому история будет показана через призму женского взгляда. Выбор такой оптики обусловлен не только желанием рассказать о людях, которых часто забывают в исторических отчетах, но и тем фактом, что большая часть мужчин отправилась на фронт.

Производством займется кинокомпания Orangery Productions, принадлежащая россиянам Светлане и Алексею Кузьмичевым, и Range Media Partners.
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