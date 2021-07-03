HBO закрыл сериал «Страна Лавкрафта» после первого сезона

анонс

Это молодые американки Чандлер Кинни и Майя Рефико

Найдены актрисы на главные роли в перезапуске «Милых обманщиц»

В основу сюжета положена книга Анны Рейд

Сценарист «Тюдоров» Майкл Хёрст поработает над сериалом о блокаде Ленинграда

Он выступает создателем проекта вместе с автором «Эйфории» Сэмом Левинсоном

Певец The Weeknd сыграет в сериале «Идол»

2 июля

Стали известны подробности сериала по «Чужому»

В проекте не будет героини Сигурни Уивер — Эллен Рипли