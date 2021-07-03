HBO закрыл сериал «Страна Лавкрафта» после первого сезона

Телеканал HBO закрыл фэнтези-сериал «Страна Лавкрафта
» после первого сезона, сообщает Deadline
.
Премьера сериала состоялась в августе 2020 года. Сценарий основан на одноименном романе Мэтта Рафа, вышедшем в 2016-м. По сюжету молодой ветеран корейской войны Аттикус Блэк узнает об исчезновении отца. В компании своего дяди и подруги детства он отправляется на поиски родителя на северо-восток США, в Новую Англию, встречая на пути не только расистов, но и настоящих монстров.
Руководство НВО поблагодарило артистов, съемочную команду и создательницу проекта Мишу Грин
. Причины закрытия «Страны Лавкрафта» не сообщаются. Тем не менее Грин опубликовала
в Твиттере предполагаемый концепт второго сезона. На фотографии изображена карта Суверенных штатов Америки.
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