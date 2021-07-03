Найдены актрисы на главные роли в перезапуске «Милых обманщиц»

Двадцатилетние американские актрисы Чандлер Кинни и Майя Рефико получили главные роли в перезапуске «Милых обманщиц» с подзаголовком «Первородный грех» (Original Sin), сообщает Deadline.
фото: thathashtagshow.com
Над сценарием проекта работали Линдси Калхун Бринг и шоураннер «Ривердейла» Роберто Агирре-Сакаса. История вновь основана на книгах Сары Шепард. Создатели обещают, что перезапуск будет более мрачным.
Действие развернется через 20 лет после событий оригинального шоу, а в центре сюжета окажутся дети главных героев, которым придется ответить за не только за собственные ошибки, но и за грехи родителей. Съемки стартуют этим летом в Нью-Йорке.
«Милые обманщицы» выходили на экраны с 2011 по 2017-й и рассказывали о четырех девушках, чья дружба прекратилась после исчезновения их общей лучшей подруги. Спустя год после инцидента, они начали получать загадочные сообщения от анонима, знающего все их секреты. Сериал также получил два спин-оффа — «Рейвенсвуд» и «Милые обманщицы: Перфекционистки», которые были закрыты после первого сезона.
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