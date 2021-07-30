Стартовали съёмки мелодрамы «Беззащитное сердце»

По сюжету Слава встречается с Любой, он её искренне любит и подумывает о браке. Но его мать категорически против такой невестки – деревенской, эгоистичной и нахальной. Маме очень нравится тихая, милая и добрая Таня. Чтобы устроить счастье сына, она подстраивает так, что он расстаётся с Любой, и, чтобы забыть её, женится на Тане. Однако сам Слава не может забыть Любу. Сын случайно узнаёт об интригах матери, разрывает брак и возвращается к Любе. А Таня остаётся одна воспитывать ребенка, о котором из гордости не призналась мужу. Она начинает встречаться с мужчиной, который принимает её с ребенком. Но всё снова меняется тогда, когда Слава теряет работу и попадает в больницу.
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