Лоуренсу Фишбёрну исполнилось 60 лет

Лоуренс Джон Фишбёрн-третий родился 30 июля 1961 года в городе Огаста, расположенном в штате Джорджия, в семье учительницы математики Хэтти Белл и работника воспитательной колонии Лоуренса Фишбёрна-младшего. После развода родителей переехал с матерью в Бруклин. Актёрское образование получил в академии Lincoln Square.
Свою карьеру начал в десять лет в телефильме «Если вы танцуете, то платите музыкантам», а в 1975-м дебютировал на большом экране в драме «Зерно, граф и я». В том же году сыграл первую роль в театре. В 14 лет, солгав о своём возрасте, снялся в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», у этого же режиссёра играл и в других картинах («Бойцовая рыбка», «Клуб Коттон», «Сады камней»). Стал первым афроамериканским актёром, исполнившим главную роль в экранизации шекспировской пьесы «Отелло», которая вышла в 1995-м. Тогда же дебютировал в качестве театрального режиссёра и драматурга, поставив драму «Рифф-Рафф» об отношениях афроамериканца и белого наркомана. В 2000-м дебютировал в качестве кинорежиссёра, сняв фильм «Один раз в жизни».
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