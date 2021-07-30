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Лоуренсу Фишбёрну исполнилось 60 лет

30 июля
2021 год

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30 июля 2021
Сегодня, 30 июля, исполнилось 60 лет бывшему мужу актрисы Джины Торрес, популярному американскому актёру, продюсеру, режиссёру, драматургу и сценаристу Лоуренсу Фишбёрну, прославившемуся ролью Морфеуса в киносерии «Матрица».

Лоуренсу Фишбёрну исполнилось 60 лет
фото: starwiki.org

Лоуренс Джон Фишбёрн-третий родился 30 июля 1961 года в городе Огаста, расположенном в штате Джорджия, в семье учительницы математики Хэтти Белл и работника воспитательной колонии Лоуренса Фишбёрна-младшего. После развода родителей переехал с матерью в Бруклин. Актёрское образование получил в академии Lincoln Square.

Свою карьеру начал в десять лет в телефильме «Если вы танцуете, то платите музыкантам», а в 1975-м дебютировал на большом экране в драме «Зерно, граф и я». В том же году сыграл первую роль в театре. В 14 лет, солгав о своём возрасте, снялся в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», у этого же режиссёра играл и в других картинах («Бойцовая рыбка», «Клуб Коттон», «Сады камней»). Стал первым афроамериканским актёром, исполнившим главную роль в экранизации шекспировской пьесы «Отелло», которая вышла в 1995-м. Тогда же дебютировал в качестве театрального режиссёра и драматурга, поставив драму «Рифф-Рафф» об отношениях афроамериканца и белого наркомана. В 2000-м дебютировал в качестве кинорежиссёра, сняв фильм «Один раз в жизни».

Лоуренсу Фишбёрну исполнилось 60 лет
фото: в образе Морфеуса

На счету Лоуренса Фишбёрна около 130 ролей в кино и на телевидении. Помимо «Матрицы», он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «МЭШ», «Цветы лиловые полей», «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», «Черри 2000», «Красная жара», «Король Нью-Йорка», «Парни южного централа», «На что способна любовь», «Сквозь горизонт», «Таинственная река», «Нападение на 13 участок», «Миссия невыполнима 3», «Двадцать одно», «Хищники», «Заражение», «Человек из стали», «Ганнибал», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Пассажиры», киносерия «Джон Уик», «Человек-муравей и Оса» и «Куда ты пропала, Бернадетт?». В этом году на большие экраны должен выйти эшкн-триллер «Ледяной драйв» с его участием. Голос актёра можно услышать в играх Enter the Matrix, The Matrix Online, The Matrix: Path of Neo, True Crime: New York City, CSI: Crime Scene Investigation — Deadly Intent и CSI: Fatal Conspiracy.

Обладатель 27 престижных наград, включая три «Эмми», «Тони» и призы MTV и фестиваля в Сан-Диего.
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Апокалипсис сегодняБойцовая рыбкаБэтмен против Супермена: На заре справедливостиГаннибалДвадцать одноДжон УикДжон Уик 2Джон Уик 3ЗаражениеЗерно, граф и яКлуб КоттонКороль Нью-ЙоркаКошмар на улице Вязов 3: Воины снаКрасная жараКуда ты пропала, Бернадетт?Ледяной драйвМатрицаМатрица 4Матрица: ПерезагрузкаМатрица: РеволюцияМиссия невыполнима 3МЭШНа что способна любовьНападение на 13 участокОдин раз в жизниОтеллоПарни южного централаПассажирыСады камнейСквозь горизонтТаинственная рекаХищникиЦветы лиловые полейЧеловек из сталиЧеловек-Муравей и ОсаЧерри 2000

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Лоуренсу Фишбёрну исполнилось 60 лет фотографии
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