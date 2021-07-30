Второй сезон «Короче» выйдет 17 августа

На видеосервисе START 17 августа состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Короче». Согласно пресс-службе платформы, в новых сериях зрители увидят женский взгляд на то, чем живут тридцатилетние — благодаря сюжетной линии, рассказанной от лица Героини в исполнении Марины Васильевой.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По сюжету Герой пытается построить отношения с девушкой, которую, как ему кажется, любит по-настоящему, а Героиня борется с комплексами, знакомится с парнями и встречает «того самого». Они оба стоят на пороге нового этапа жизни под названием «серьёзные отношения», в котором есть место и романтическим домашним вечерам, и ссорам, ревности, изменам и расставаниям. Короче, всему тому, через что проходил каждый из нас.
«Женская линия меняет сериал к лучшему. В проекте появляется новое дыхание, новый вайб. Мне очень нравится материал, который создатели написали для девушек. Истории про Героиню понравятся как мужчинам, так и женщинам, — считает Борис Дергачев. — Во втором сезоне у моего героя будет много перемен. Персонаж растёт, у него появляется девушка и с этим связано много новых комедийных историй и зарисовок. Он находится в процессе постоянного изменения и в стадии активной эволюции. Герой хочет построить серьёзные отношения, и тут он буквально ходит по минному полю! Он ищет разные подходы к своей второй половинке, чтобы построить с ней отношения».
Героиня Марины Васильевой, как и многие девушки, борется с комплексами, потакает слабостям, ищет любовь, обсуждает с подругами всё на свете, ходит на свидания и, в результате, встречает «того самого». По словам актрисы, «сценаристы, а также художники по костюму и гриму старались создать среднестатистическую 30-летнюю девушку, которая живёт за пределами Москвы и Московской области. Они её так видят. Мне нравится образ, который у нас получился. И главной становится не она, а поднятые ей темы: как похудеть, как не сойти с ума на работе, как дружить, как найти парня и общий язык с родителями, как жить? Интересно, как зритель эти темы отрефлексирует».
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