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Фестиваль «Пилот» пройдёт в начале осени

30 июля
2021 год

Новости кино >>
30 июля 2021
Стали известны новые даты проведения третьего российского фестиваля сериалов «Пилот» — он состоится с 10 по 12 сентября в Иваново. Об этом сообщает пресс-служба смотра.

«Пилот» пройдёт при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников.

Фестиваль «Пилот» пройдёт в начале осени
фото: film.ru

«Мы очень рады, что фестиваль всё-таки состоится в этом году. Сериалы сейчас – самый актуальный контент, который востребован не только у нас, но и во всём мире. А наш фестиваль отражает главные события в сериальной индустрии», — отметил президент фестиваля Валерий Тодоровский.

«Пилот» был создан в 2018-м для содействия развитию жанра российского сериала и предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.
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