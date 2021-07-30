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Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой

30 июля
2021 год

Новости кино >>
30 июля 2021
Завершились съёмки новой работы Дмитрия Фикса «Еврей» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой в главных ролях, сообщает пресс-служба фильма.

Действие «Еврея», основанного на сценарии Ильи Рубинштейна, происходит в СССР образца 1946 года. Михаил Красницкий (Смольянинов) ездит по разным городам страны, где совершаются хладнокровные убийства. Спецслужбы находят связь между преступлениями и выясняют, что все жертвы были заключёнными лагеря смерти. Однако, мотивы убийцы остаются неясными.

Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой
фото: пресс-служба фильма

Тарасова в фильме предстанет в роли Ривы, Юлия Франц играет Любку, Иван Добронравов стал Смоловым, а персонажа Евгения Михеева зовут Бобрик. За визуальную составляющую отвечают оператор Андрей Макаров, художник-постановщик Юргис Красонс и художник по костюмам Янина Боуден. Продюсерами выступают сам Фикс, Игорь Толстунов и Михаил Курбатов.

Съёмки проходили в России и Латвии. Производством занимаются «Мотор фильм студия» и «Профит» в партнёрстве с французской Cite Film и латвийскими Ego Media и Cinevilla Studio. Фильм поддержан Министерством культуры Российской Федерации и фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм».
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Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой фотографии
Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой фотографии
Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой фотографии
Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой фотографии
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