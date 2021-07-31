Полина Сыркина возглавила команду провинциальных детективов

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Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3

Дмитрий Фикс завершил съёмки «Еврея» с Артуром Смольяниновым и Аглаей Тарасовой

30 июля

Фестиваль «Пилот» пройдёт в начале осени

Российский смотр сериалов состоится с 10 по 12 сентября в Иваново