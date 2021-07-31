Полина Сыркина возглавила команду провинциальных детективов

Зрителей ожидает рассказ о майоре юстиции Вере Протасовой (Сыркина) — красивой женщине и профессионале с великолепной интуицией. Личные обстоятельства заставили её уехать из Москвы. Теперь она продолжает службу в небольшом провинциальном городке вместе со своими новыми коллегами: оперативниками Игорем Корнеевым (Суренский) и Денисом Абрикосовым (Белых), криминалистом Алиной Ломовой (Щербакова) и судмедэкспертом Алексеем Бережным (Денисов). Каждый день они сталкиваются с запутанными преступлениями и головоломками, а серьёзные опасности на службе переплетаются у героев с непростыми личными отношениями.
Съемки «Зацепки» пройдут в Московской области. За постановку отвечают режиссёры Андрей Мармонтов, Анарио Мамедов и Денис Елеонский, а за визуальную составляющую — оператор Егор Суровцев, художник-постановщик Вероника Кочергина, художник по костюмам Светлана Петропавловская и художник по гриму Александра Басалаева. Производством сериала занимается студия «Мангос фильм».
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