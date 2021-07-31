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Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3

31 июля
2021 год

Новости кино >>
31 июля 2021
В вечернем эфире ТВ-3 2 августа начнётся показ культового мистического сериала «Сверхъестественное». Он будет идти по будням, с понедельника по четверг, в 20:20, уточняет пресс-служба телеканала.

Фанаты шоу смогут не только ещё раз пережить приключения охотников на демонов Дина и Сэма, но и определить, кто же из братьев круче: любитель рок-н-ролла и косух или поклонник фланелевых рубашек и альтернативы. ТВ-3 проведёт в своём эфире голосование, а также подарит своим зрителям возможность «забрать» к себе в постель любимого героя в виде огромной ростовой подушки. Для этого следует включить «Сверхъестественное» на канале, отсканировать QR-код с экрана и отдать свой голос за любимого персонажа.

Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Джаред Падалеки и Дженсен Эклз играют в сериале двух братьев-охотников на нечисть, которые колесят по Соединенным Штатам на «Шевроле Импала» 1967 года и сражаются с порождениями зла – персонажами местных легенд и городского фольклора. Они ищут отца, Джона Винчестера, пропавшего во время охоты на демонов, и таинственного убийцу их матери Мэри.

«Сверхъестественное» впервые вышло на экраны в США в 2005 году и сразу же стало абсолютным хитом. Пользователи кинопортала IMDB.com оценивают его на 8,4 из 10, а на «КиноПоиске» он входит в топ-250 самых популярных сериалов в мире. Шоу собрало огромное число наград в мире фантастики, став новым феноменом массовой культуры. По его мотивам были нарисованы комиксы от DC Comics, выпущен аниме-сериал и опубликовано более десятка романов, включая «Дневник Джона Винчестера», который фигурирует в сериале с самого первого эпизода.
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Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3 фотографии
Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3 фотографии
Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3 фотографии
Россияне смогут увидеть все сезоны «Сверхъестественного» на ТВ-3 фотографии
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