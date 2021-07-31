Исполнилось 100 лет со дня рождения Любови Соколовой

Сегодня, 31 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженной и народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, почётного кинематографиста России, популярной советской и российской актрисы театра и кино Любови Соколовой
, которую зрители хорошо помнят как маму Нади в новогоднем фильме Эльдара Рязанова
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!
» и по другим незабываемым ролям.
Любовь Сергеевна
родилась 31 июля 1921 года в Иваново-Вознесенске. Будучи студенткой Ленинградского педагогического института, поступила зимой 1940-го в киноактёрскую школу при «Ленфильме». Там встретила свою любовь и вышла замуж за студента Георгия Араповского. Но счастье было недолгим — началась война. Чтобы выжить Люба пошла на завод слесарем по обработке деталей к двигателям самолётов. После смерти мужа и свекрови от голода эвакуировалась из блокадного Ленинграда. В 1943-м поступила на второй курс ВГИКа, эвакуированного в Алма-Ату. Окончила институт в 1946-м, выпускница мастерской Бориса Бибикова
и Ольги Пыжовой
. С 1951-го по 1956-й служила в Драматическом театре Группы советских войск в Германии, до конца жизни состояла в труппе Театра-студии киноактёра
.
В кино дебютировала эпизодической ролью участницы бала в экранизации лермонтовской драмы «Маскарад
», чьи съёмки Сергей Герасимов
закончил за день до начала Великой Отечественной. Всего на её счету 200 ролей. Она создала запоминающиеся образы в фильмах «Повесть о настоящем человеке
», «Летят журавли
», «Тихий Дон
», «Баллада о солдате
», «Хождение по мукам
», «Серёжа
», «Живые и мёртвые
», «Я шагаю по Москве
», «Тридцать три
», «Берегись автомобиля
», «Доживём до понедельника
», «Гори, гори моя звезда
», «Преступление и наказание
», «Белорусский вокзал
», «Джентльмены удачи
», «Печки-лавочки
», «Белый Бим Чёрное ухо
», «Два капитана
», «Тимур и его команда
», «Молодая жена
», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова
», «Цыган
», «Вам и не снилось...
», «Долгая дорога в дюнах
», «Возвращение резидента
», «И жизнь, и слёзы, и любовь
», «Самая обаятельная и привлекательная
», «Авария — дочь мента
» и многих других.
Последние роли Любовь Сергеевна сыграла в фильмах и сериалах «Игры в подкидного
», «На полпути в Париж
», «Семейные тайны
» и «Сыщик с плохим характером
», а также в драме «Вальс на прощание
», чьё производство завершилось лишь через шесть лет после её смерти. Актрисы не стало в ночь на 6 июня 2001-го. Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына Николая Данелии. За свою жизнь была награждена двумя десятками наград, включая приз Веры Холодной, медали «За отвагу», «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков» и призы ВКФ и фестиваля «Созвездие».
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