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Исполнилось 100 лет со дня рождения Любови Соколовой

31 июля
2021 год

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31 июля 2021
Сегодня, 31 июля, исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженной и народной артистки РСФСР, народной артистки СССР, почётного кинематографиста России, популярной советской и российской актрисы театра и кино Любови Соколовой, которую зрители хорошо помнят как маму Нади в новогоднем фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и по другим незабываемым ролям.

Любовь Сергеевна родилась 31 июля 1921 года в Иваново-Вознесенске. Будучи студенткой Ленинградского педагогического института, поступила зимой 1940-го в киноактёрскую школу при «Ленфильме». Там встретила свою любовь и вышла замуж за студента Георгия Араповского. Но счастье было недолгим — началась война. Чтобы выжить Люба пошла на завод слесарем по обработке деталей к двигателям самолётов. После смерти мужа и свекрови от голода эвакуировалась из блокадного Ленинграда. В 1943-м поступила на второй курс ВГИКа, эвакуированного в Алма-Ату. Окончила институт в 1946-м, выпускница мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. С 1951-го по 1956-й служила в Драматическом театре Группы советских войск в Германии, до конца жизни состояла в труппе Театра-студии киноактёра.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Любови Соколовой
фото: 7days.ru

В кино дебютировала эпизодической ролью участницы бала в экранизации лермонтовской драмы «Маскарад», чьи съёмки Сергей Герасимов закончил за день до начала Великой Отечественной. Всего на её счету 200 ролей. Она создала запоминающиеся образы в фильмах «Повесть о настоящем человеке», «Летят журавли», «Тихий Дон», «Баллада о солдате», «Хождение по мукам», «Серёжа», «Живые и мёртвые», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Берегись автомобиля», «Доживём до понедельника», «Гори, гори моя звезда», «Преступление и наказание», «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «Печки-лавочки», «Белый Бим Чёрное ухо», «Два капитана», «Тимур и его команда», «Молодая жена», «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Цыган», «Вам и не снилось...», «Долгая дорога в дюнах», «Возвращение резидента», «И жизнь, и слёзы, и любовь», «Самая обаятельная и привлекательная», «Авария — дочь мента» и многих других.

Последние роли Любовь Сергеевна сыграла в фильмах и сериалах «Игры в подкидного», «На полпути в Париж», «Семейные тайны» и «Сыщик с плохим характером», а также в драме «Вальс на прощание», чьё производство завершилось лишь через шесть лет после её смерти. Актрисы не стало в ночь на 6 июня 2001-го. Похоронена на Кунцевском кладбище рядом с могилой сына Николая Данелии. За свою жизнь была награждена двумя десятками наград, включая приз Веры Холодной, медали «За отвагу», «За трудовую доблесть», «За оборону Ленинграда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Маршал Советского Союза Жуков» и призы ВКФ и фестиваля «Созвездие».
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Авария - дочь ментаБаллада о солдатеБелорусский вокзалБелый Бим Чёрное ухоБерегись автомобиляВальс на прощаниеВам и не снилось...Возвращение резидентаГори, гори моя звездаДва капитанаДжентльмены удачиДоживем до понедельникаДолгая дорога в дюнахЖивые и мёртвыеИ жизнь, и слёзы, и любовьИгры в подкидногоИрония судьбы, или С лёгким паром!Летят журавлиМаскарадМолодая женаНа полпути в ПарижНесколько дней из жизни И.И. ОбломоваПечки-лавочкиПовесть о настоящем человекеПреступление и наказаниеСамая обаятельная и привлекательнаяСемейные тайныСерёжаСыщик с плохим характеромТимур и его командаТихий ДонТридцать триХождение по мукамЦыганЯ шагаю по Москве
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