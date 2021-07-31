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Джоди Уиттакер расстанется с «Доктором Кто»

31 июля
2021 год

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31 июля 2021
«Доктор Кто» официально расстанется с шоураннером Крисом Чибнеллом и исполнительницей главной роли Джоди Уиттакер по завершении тринадцатого сезона и после выхода трёх полуторачасовых спецвыпусков, чья премьера намечена на 2022 год. Об этом сообщает Deadline.

Уиттакер вошла в историю кино как первая женщина, сыгравшая Повелителя времени. Актриса вместе с Чибнеллом присоединилась к сериалу в 2017-м после ухода Стивена Моффата и продержалась в нём три сезона.

Джоди Уиттакер и Крис Чибнелл
фото: decider.com

«Моё сердце переполнено любовью к этому шоу, к команде, которая его делает, к фанатам, которые его смотрят, и к тому, что он привнёс в мою жизнь. Я не могу достаточно отблагодарить Криса за то, что он доверил мне свои невероятные истории. Мы знали, что хотим прокатиться на этой волне бок о бок и вместе передать эстафету. Наступил момент, когда и нам осталось несколько недель до того, чтобы закончить лучшую работу, которую я когда-либо выполняла», — прокомментировала актриса.

Пока неизвестно, кто придёт на смену Уиттакер и Чибнеллу.
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