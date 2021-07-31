Том Хэнкс и Уэс Андерсон впервые поработают вместе

Том Хэнкс
впервые поработает с Уэсом Андерсоном
. Актёр присоединился к новому безымянному фильму режиссёра, уверяет THR
.
Ранее в картину записались Билл Мюррей
, Тильда Суинтон
и Эдриан Броуди
.
Съёмки фильма пройдут в Испании. Работа будет идти в городке Чинчон, расположенном недалеко от Мадрида. В настоящий момент там строят декорации, напоминающие пустынные пейзажи в стилистике вестерна. Несмотря на локацию, речь пойдёт вовсе не об Испании. Детали сюжета пока держатся в секрете.
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