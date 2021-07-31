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Том Хэнкс и Уэс Андерсон впервые поработают вместе

31 июля
2021 год

Новости кино >>
31 июля 2021
Том Хэнкс впервые поработает с Уэсом Андерсоном. Актёр присоединился к новому безымянному фильму режиссёра, уверяет THR.

Том Хэнкс и Уэс Андерсон впервые поработают вместе
фото: indiewire.com

Ранее в картину записались Билл Мюррей, Тильда Суинтон и Эдриан Броуди.

Съёмки фильма пройдут в Испании. Работа будет идти в городке Чинчон, расположенном недалеко от Мадрида. В настоящий момент там строят декорации, напоминающие пустынные пейзажи в стилистике вестерна. Несмотря на локацию, речь пойдёт вовсе не об Испании. Детали сюжета пока держатся в секрете.
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