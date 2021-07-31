Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest

31 июля
2021 год

Новости кино >>
31 июля 2021
Порталу Кино-Театр.Ру исполнилось 15 лет. Эту важную дату команда проекта решила отметить, устроив вечеринку 30 июля в Нижнем Новгороде на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest. Также в честь дня рождения сайт запустил творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021, которая поможет создать творческое комьюнити вокруг Кино-Театр.Ру.

Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest
фото: пресс-служба фестиваля

«15 лет назад мы были сайтом, созданным энтузиастами, людьми, которые любят кино, а сегодня мы часть индустрии, и безумно приятно ею быть», — признался главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

В качестве доказательства того, что Кино-Театр.Ру – это самый популярный информационный сайт о кино, Жан указал, что практически все присутствующие на вечеринке имеют свои странички на этом сайте, а также привёл цифры статистики посещения: у Кино-Театр.Ру более 100 млн просмотров и 26 млн уникальных пользователей в месяц, за последние десять лет его аудитория выросла в десять раз, его читают в более чем 200 странах, в том числе в Чаде, Нигерии и Брунее.

Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest
фото: пресс-служба фестиваля

«Мы хотим строить вокруг себя комьюнити молодых продюсеров, сценаристов и авторов, поэтому мы 20 августа открываем свою творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021», — рассказал Жан Просянов, однако все подробности будущего проекта и то, как принять в нём участие, появятся ближе к дате запуска.

Генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин пожелал Кино-Театру.Ру дальнейшего развития и воплощения всех задуманных идей, а также подарил редакции большой праздничный торт.

Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest
фото: пресс-служба фестиваля

Гостями вечеринки Кино-Театра.Ру стали режиссёр Юрий Быков, сценаристы и драматурги Олег и Владимир Пресняковы, актрисы Ольга Сутулова, «актёры дубляжа» Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов и другие. На вечере также выступила Нино Нинидзе, которая исполнила отечественные и зарубежные хиты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Realist Web Fest: Нино Нинидзе, Ольга Сутулова и Юрий Быков
Объявлена программа Нижегородского питчинга дебютантов
Объявлены новые даты проведения фестиваля Realist Web Fest
Начался приём заявок на участие в фестивале Realist Web Fest
Поиск по меткам
Realist Web FestЖан ПросяновМария Бороденко
персоны
Юрий БыковАльберт ИбрагимовАнтон Калинкин (II)Нино НинидзеВладимир Пресняков (II)Олег ПресняковОльга Сутулова

фотографии >>
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest фотографии
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest фотографии
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest фотографии
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роза Исмаилова
29 июля ушла из жизни актриса Роза Исмаилова.
Андрей Бориславский
28 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бориславский.
Игорь Богданов
27 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Богданов.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Любовь Малиновская
Вера Марецкая
Людмила Плотникова
Любовь Соколова
Кирилл Таскин
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Дин Кейн
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
Круиз по джунглям
драма, приключения
США, 2020
Красотка на взводе
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2021
Родовое проклятие
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Золушка и заколдованный принц
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
США, 2018
За гранью жизни
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Карман России
исторический фильм
Россия, 2021
Чистое место
драма, мистика, фильм ужасов
Германия, Греция, 2021
Заппа
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен