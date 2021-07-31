Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest

анонс

Том Хэнкс и Уэс Андерсон впервые поработают вместе

Вместе с исполнительницей главной роли сериал покинет шоураннер Крис Чибнелл

Джоди Уиттакер расстанется с «Доктором Кто»

31 июля

Исполнилось 100 лет со дня рождения Любови Соколовой

За свою жизнь популярная советская актриса сыграла 200 ролей