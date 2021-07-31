Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest

Порталу Кино-Театр.Ру исполнилось 15 лет. Эту важную дату команда проекта решила отметить, устроив вечеринку 30 июля в Нижнем Новгороде на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest. Также в честь дня рождения сайт запустил творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021, которая поможет создать творческое комьюнити вокруг Кино-Театр.Ру.
фото: пресс-служба фестиваля
«15 лет назад мы были сайтом, созданным энтузиастами, людьми, которые любят кино, а сегодня мы часть индустрии, и безумно приятно ею быть», — признался главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
В качестве доказательства того, что Кино-Театр.Ру – это самый популярный информационный сайт о кино, Жан указал, что практически все присутствующие на вечеринке имеют свои странички на этом сайте, а также привёл цифры статистики посещения: у Кино-Театр.Ру более 100 млн просмотров и 26 млн уникальных пользователей в месяц, за последние десять лет его аудитория выросла в десять раз, его читают в более чем 200 странах, в том числе в Чаде, Нигерии и Брунее.
фото: пресс-служба фестиваля
«Мы хотим строить вокруг себя комьюнити молодых продюсеров, сценаристов и авторов, поэтому мы 20 августа открываем свою творческую лабораторию KINO-TEATR.LAB 2021», — рассказал Жан Просянов, однако все подробности будущего проекта и то, как принять в нём участие, появятся ближе к дате запуска.
Генеральный продюсер Realist Web Fest Антон Калинкин пожелал Кино-Театру.Ру дальнейшего развития и воплощения всех задуманных идей, а также подарил редакции большой праздничный торт.
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