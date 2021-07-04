Лиам Каннингэм не переживёт встречи с Дракулой

Лиам Каннингэм
, Давид Дастмалчян
, Хавьер Ботет
, Джон Джон Брионес
, Николай Николаефф
, Эшлинг Франчози, Кори Хокинс, Стефан Капичич, Вуди Норман, Мартин Фурулунд и Крис Уолли сыграют в новом хорроре Андре Овредала
«Последнее путешествие "Деметра"» (Last Voyage of the Demeter), уверяет THR
.
Съёмки триллера с элементами хоррора стартовали недавно в Берлине, а через некоторое время съёмочная группа переберётся на Мальту. За производство картины, задуманной 20 лет назад, отвечает Amblin. Продюсерская команда состоит из Брэда Фишера, Майка Медавоя и Арнольда Мессера.
Зрителям поведают о событиях, происходивших на корабле «Деметр», доставившем графа Дракулу из Трансильвании в Лондон в классическом романе Брэма Стокера 1897 года. По сюжету на повреждённом судне, причалившем к британским берегам, нашли только одного выжившего, но тот не смог объяснить случившееся, поскольку тронулся умом. В 2002-м Брэги Ф. Шут написал сценарий, в котором описал, как некто убил по очереди всех членов экипажа. Позднее свою версию событий предложил сценарист Зак Олкевич.
Дракулой в фильме предстанет Ботет. Каннингэму досталась роль капитана корабля, Дастмалчян предстанет в качестве его первого помощника Войчека, Франчози воплотит образ безбилетницы Анны, а Брионес сыграет корабельного кока.
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