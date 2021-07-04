Майкл Стулбарг сыграет в драме «Лестница»

Майкл Стулбарг
сыграет в многосерийной драме HBO Max по мотивам документального фильма «Лестница» об убийстве, расследование которого затянулось на 16 лет. Актёру предстоит воплотить образ адвоката писателя Майкла Питерсона, обвинённого в убийстве жены, уточняет Deadline
.
Жан-Ксавье де Лестрад снял в 2004 году «Лестницу
», где исследовал реальную историю гибели Кэтлин Питерсон, которую нашли мёртвой на лестнице собственного дома. Главным подозреваемым был её муж — писатель Майкл Питерсон, чей образ воплотит Колин Фёрт
.
В сериале также появятся Тони Коллетт
, Жюльет Бинош
, Розмари ДеУитт
, Паркер Поузи
, Софи Тёрнер
, Одесса Янг
, Дейн ДеХаан
, Оливия ДеДжонг
и Патрик Шварценеггер. Режиссёрское кресло займёт Антонио Кампос
. Он будет работать над шестью из восьми эпизодов и напишет сценарий в соавторстве с Мэгги Кон.
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