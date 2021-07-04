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Майкл Стулбарг сыграет в драме «Лестница»

4 июля
2021 год

Новости кино >>
4 июля 2021
Майкл Стулбарг сыграет в многосерийной драме HBO Max по мотивам документального фильма «Лестница» об убийстве, расследование которого затянулось на 16 лет. Актёру предстоит воплотить образ адвоката писателя Майкла Питерсона, обвинённого в убийстве жены, уточняет Deadline.

Майкл Стулбарг сыграет в драме «Лестница»
фото: deadline.com

Жан-Ксавье де Лестрад снял в 2004 году «Лестницу», где исследовал реальную историю гибели Кэтлин Питерсон, которую нашли мёртвой на лестнице собственного дома. Главным подозреваемым был её муж — писатель Майкл Питерсон, чей образ воплотит Колин Фёрт.

В сериале также появятся Тони Коллетт, Жюльет Бинош, Розмари ДеУитт, Паркер Поузи, Софи Тёрнер, Одесса Янг, Дейн ДеХаан, Оливия ДеДжонг и Патрик Шварценеггер. Режиссёрское кресло займёт Антонио Кампос. Он будет работать над шестью из восьми эпизодов и напишет сценарий в соавторстве с Мэгги Кон.
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