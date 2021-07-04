«Форсаж» обзаведётся спин-оффом о персонаже Шарлиз Терон

У «Форсажа
» появится ещё один спин-офф. Согласно Screen Rant
, он поведает отдельную историю о кибертеррористке Сайфер, которую в основной серии играет Шарлиз Терон
.
Вин Дизель
уверяет, что над будущим фильмом уже вовсю корпит команда сценаристов.
Сайфер впервые появилась в восьмом «Форсаже
», увидевшем свет в 2017-м, где при помощи шантажа заставила Доминика Торетто захватить атомную подводную лодку и спровоцировать ядерную войну. Затем она засветилась в недавнем «Форсаже 9
», в котором попыталась отомстить герою Дизеля и его команде при содействии брата Торетто.
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