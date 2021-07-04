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«Форсаж» обзаведётся спин-оффом о персонаже Шарлиз Терон

4 июля
2021 год

Новости кино >>
4 июля 2021
У «Форсажа» появится ещё один спин-офф. Согласно Screen Rant, он поведает отдельную историю о кибертеррористке Сайфер, которую в основной серии играет Шарлиз Терон.

«Форсаж» обзаведётся спин-оффом о персонаже Шарлиз Терон
фото: explica.co

Вин Дизель уверяет, что над будущим фильмом уже вовсю корпит команда сценаристов.

Сайфер впервые появилась в восьмом «Форсаже», увидевшем свет в 2017-м, где при помощи шантажа заставила Доминика Торетто захватить атомную подводную лодку и спровоцировать ядерную войну. Затем она засветилась в недавнем «Форсаже 9», в котором попыталась отомстить герою Дизеля и его команде при содействии брата Торетто.
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