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Кери Расселл, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк встретятся с «Кокаиновым медведем»

4 июля
2021 год

Новости кино >>
4 июля 2021
Кери Расселл, Рэй Лиотта, Олден Эренрайк, О'Ши Джексон-младший и Джесс Тайлер Фергюсон сыграют ключевые роли в картине Элизабет Бэнкс «Кокаиновый медведь» (Cocaine Bear), сообщает Deadline.

Кери Расселл, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк встретятся с «Кокаиновым медведем»
фото: deadline.com

За сценарий триллера студии Universal, основанного на реальных событиях, отвечает Джимми Уорден. Старт съёмок в Ирландии запланирован на август.

Зрителям поведают о том, как на территории Кентукки в 1985 году наркоторговцем с самолёта был сброшен 50-килограммовый мешок с кокаином. Его унюхал медведь, что привело к печальным последствиям.
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