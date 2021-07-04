Кери Расселл, Рэй Лиотта и Олден Эренрайк встретятся с «Кокаиновым медведем»

Кери Расселл
, Рэй Лиотта
, Олден Эренрайк
, О'Ши Джексон-младший
и Джесс Тайлер Фергюсон
сыграют ключевые роли в картине Элизабет Бэнкс
«Кокаиновый медведь» (Cocaine Bear), сообщает Deadline
.
За сценарий триллера студии Universal, основанного на реальных событиях, отвечает Джимми Уорден. Старт съёмок в Ирландии запланирован на август.
Зрителям поведают о том, как на территории Кентукки в 1985 году наркоторговцем с самолёта был сброшен 50-килограммовый мешок с кокаином. Его унюхал медведь, что привело к печальным последствиям.
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