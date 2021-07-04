Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 28.06.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Нико Паркер досталась роль дочери Джоэла в экранизации игры The Last of Us

4 июля
2021 год

Новости кино >>
4 июля 2021
Нико Паркер в экранизации игры The Last of Us от HBO доверили роль дочери Джоэла, уверяет Deadline.

Образ самого Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси, а Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в её экранизации.

Нико Паркер досталась роль дочери Джоэла в экранизации игры The Last of Us
фото: instagram.com

За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. Премьеру следует ожидать в 2022 году. Съёмки сериала уже стартовали в Канаде.

По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мерл Дэндридж вернётся к роли Марлин в экранизации игры The Last of Us
Экранизация игры The Last of Us обзавелась новыми режиссёрами
Гэбриел Луна мимикрирует под брата Джоэла в экранизации игры The Last of Us
Педро Паскаль и Белла Рэмси назначены на роли Джоэла и Элли в экранизации игры The Last of Us
Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO «Одни из нас» по одноименной компьютерной игре
Поиск по меткам
игры
персоны
Али АббасиКантемир БалаговКрэйг МазинНико ПаркерПедро ПаскальБелла Рэмси
фильмы
Одни из нас

анонс

Деконструкция «Король»

Скорбим

Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Маруся Климова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Стивен Бойд
Алессио Бони
Джина Лоллобриджида
Тахар Рахим
Ева Мари Сейнт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
Кошмары
научная фантастика, фильм ужасов
Канада, 2020
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен