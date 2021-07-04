Нико Паркер досталась роль дочери Джоэла в экранизации игры The Last of Us

Нико Паркер
в экранизации игры The Last of Us
от HBO доверили роль дочери Джоэла, уверяет Deadline
.
Образ самого Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль
, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси
, а Гэбриел Луна перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграет свою героиню и в её экранизации.
За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов
. В режиссёрскую команду также вошли Ясмила Жбанич и Али Аббаси
. Шоураннером выступает Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья. Премьеру следует ожидать в 2022 году. Съёмки сериала уже стартовали в Канаде.
По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
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