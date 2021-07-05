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Дайджест от 05.07.2021
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Не стало Владимира Меньшова

5 июля
2021 год

Новости кино >>
5 июля 2021
На 82 году жизни не стало выдающегося режиссёра, актёра, сценариста, продюсера, заслуженного деятеля искусств и народного артиста РСФСР, супруга Веры Алентовой, отца актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой, лауреата премии «Оскар» Владимира Меньшова. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм».

Не стало Владимира Меньшова
фото: ru.wikipedia

«Коллектив "Мосфильма" выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Скорбим вместе с вами. Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссёра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — говорится в сообщении.

Владимир Валентинович Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. В 1965-м окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе. После окончания студии около года проработал актёром Ставропольского театра драмы и обнаружил в себе нарастающий интерес к режиссуре. Меньшов встретился с режиссёром Михаилом Роммом, показал ему свои литературные опыты, и мастер взял молодого актёра сразу на второй курс режиссёрского факультета ВГИКа, специально изобретя для Меньшова «аспирантуру по режиссуре художественного фильма», куда тот и был зачислен. Он был, вероятно, единственным в мире аспирантом, который на протяжении всех трёх лет обучения боролся за то, чтобы перейти в студенты, ибо аспирантура не давала диплома и не позволяла снимать учебные работы, но борьба эта оказалась безуспешной, Меньшов так и остался лишь со справкой об окончании аспирантуры ВГИКа.

Не стало Владимира Меньшова
фото: seance.ru

С 1970-го по 1976-й работал по договорам на «Мосфильме», «Ленфильме» и Одесской киностудии. Снял короткометражную учебную работу «К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грёзы», полнометражный документальный фильм к 50-летию ВГИКа, написал сценарий «Требуется доказать» по мотивам книги Владимира Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», сделал очень вольную инсценировку романа Мариэтты Шагинян «Месс-Менд», поставленную в Ленинградском ТЮЗе, и по заказу «Ленфильма» написал сценарий «Я служу на границе». Затем последовали прославившие его фильмы «Розыгрыш», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». После развала СССР поставил «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Также принял участие в создании документального проекта «100 фильмов о Москве» и снял несколько выпусков сатирико-юмористического критического киножурнала «Фитиль». Выступил продюсером таких картин, как «Ермак», «Китайский сервиз», «Любовь зла...», «Сосед», «Время собирать камни», «Белый ягель» и «Дорога без конца», к которой также написал сценарий.

В качестве киноактёра дебютировал в 1970-м, сыграв Пашку Кукушкина в короткометражке «Счастливый Кукушкин». Всего на его счету 120 ролей в кино и на телевидении. В частности, помимо актёрских работ в собственных картинах, он создал запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Солёный пёс», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Курьер», «Где находится нофелет?», «Собачье сердце», «Город Зеро», «8 1/2 долларов», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Москва. Центральный округ», «Участок», «Диверсант», «Ночной дозор», «Брежнев», «Дневной дозор», «Ликвидация», «Каникулы строгого режима», «Выкрутасы», «Любовь-морковь 3», «Generation "П"», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Ёлки-2», «О чём ещё говорят мужчины», «Легенда № 17», «Екатерина», «Уходящая натура», «Ивановы», «Год культуры», «Ёлки последние» и «Крик тишины». Вместе с супругой играл в спектакле «Любовь. Письма» на сцене Театра имени Пушкина. Обладатель десятка наград, среди которых «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», государственные премии РСФСР и СССР, призы ВКФ в Алма-Ате и фестиваля «Улыбнись, Россия!», «Золотой орёл» и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.
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№ 2
Макс   5.07.2021 - 14:03
Нда.. человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус. Светлая память. зы У него и вторая степень ордена "За заслуги..." была. В 2017 году... читать далее>>
№ 1
Л Лис   5.07.2021 - 12:22
Ох! Нет слов... читать далее>>
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