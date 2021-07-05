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Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева

5 июля
2021 год

Новости кино >>
5 июля 2021
На СТС 19 июля в 19:00 стартует продолжение скетчкома «Сториз» с Юлией Михалковой, Ольгой Кузьминой, Антоном Лирником, Игорем Чеховым, Дмитрием Колчиным и другим актёрами. Согласно пресс-службе канала, в новом сезоне, состоящем из 20 выпусков, к комедийным звёздам присоединилась Алина Алексеева, которая исполнила роль сельского блогера-оптимиста Гали.

Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева
фото: пресс-служба телеканала СТС

Ради лайков героиня Алексеевой готова заказать стриптизёра для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг. Скетчи с участием актрисы проходили в деревне Малые Жеребцы, жители которой даже помогали ей вжиться в роль «сельской львицы». «Когда мы снимали, как Галя ведёт прямой эфир, местные подходили ко мне и давали советы: например, какие выигрышные ракурсы лучше выбрать», — вспоминает Алексеева.

Перевоплотиться в деревенскую девушку Алексеевой помог женственный гардероб героини, включающий винтажное платье 50-х годов. Юлию Михалкову на съёмках также ожидали стильные наряды: платье гадалки в стиле 20-х годов, эффектные формы стюардессы, сотрудника загса и отеля. «После съёмок даже хотелось оставить себе костюм стюардессы, чтобы бесплатно пускали в самолёт», — шутила актриса.

Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева
фото: пресс-служба телеканала СТС

Кстати, форму стюардессы и многие другие костюмы художники создавали с нуля. «В нашем проекте актрисы стройные и очень худенькие, поэтому проще шить на заказ или ушивать купленные комплекты, — признаётся художник по костюму Надина Ежина. — Например, платье гадалки эксклюзивное, его шили, а медицинский халат аптекаря, героини Ольги Кузьминой, "уменьшили"».

В скетчкоме Ольга также примерила несвойственные ей причёски и впервые стала брюнеткой. Художник по гриму Ксения Черненкова объясняет, что специально приготовила для актёров неожиданные перевоплощения: «В поисках новых образов для артистов пересмотрела практически все проекты с их участием. Например, Ольгу Кузьмину никто раньше не видел с длинными волосами и брюнеткой. А после таких экспериментов актёров ждали увлажняющие маски для кожи и волос. В течение дня мы также делали массаж лица, наносили на лицо освежающие маски и патчи».

Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева
фото: пресс-служба телеканала СТС

Актёры и члены съёмочной группы унесли с собой не только яркие образы, но и именные футболки, сделанные для скетча про футболистов. Таким образом художники решили превратить костюм героев в необычные сувениры о проекте.

В новом сезоне, поставленном Александром Потаповым, зрители увидят скетчи про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, приставучую экс-девушку красавчика, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.
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Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева фотографии
Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева фотографии
Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева фотографии
Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева фотографии
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