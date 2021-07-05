Ко второму сезону «Сториз» присоединилась Алина Алексеева

Ради лайков героиня Алексеевой готова заказать стриптизёра для деревенской бабушки, взять дерзкое интервью у чиновников и стать экоактивистом Галей Тунберг. Скетчи с участием актрисы проходили в деревне Малые Жеребцы, жители которой даже помогали ей вжиться в роль «сельской львицы». «Когда мы снимали, как Галя ведёт прямой эфир, местные подходили ко мне и давали советы: например, какие выигрышные ракурсы лучше выбрать», — вспоминает Алексеева.
Перевоплотиться в деревенскую девушку Алексеевой помог женственный гардероб героини, включающий винтажное платье 50-х годов. Юлию Михалкову на съёмках также ожидали стильные наряды: платье гадалки в стиле 20-х годов, эффектные формы стюардессы, сотрудника загса и отеля. «После съёмок даже хотелось оставить себе костюм стюардессы, чтобы бесплатно пускали в самолёт», — шутила актриса.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Кстати, форму стюардессы и многие другие костюмы художники создавали с нуля. «В нашем проекте актрисы стройные и очень худенькие, поэтому проще шить на заказ или ушивать купленные комплекты, — признаётся художник по костюму Надина Ежина. — Например, платье гадалки эксклюзивное, его шили, а медицинский халат аптекаря, героини Ольги Кузьминой, "уменьшили"».
В скетчкоме Ольга также примерила несвойственные ей причёски и впервые стала брюнеткой. Художник по гриму Ксения Черненкова объясняет, что специально приготовила для актёров неожиданные перевоплощения: «В поисках новых образов для артистов пересмотрела практически все проекты с их участием. Например, Ольгу Кузьмину никто раньше не видел с длинными волосами и брюнеткой. А после таких экспериментов актёров ждали увлажняющие маски для кожи и волос. В течение дня мы также делали массаж лица, наносили на лицо освежающие маски и патчи».
фото: пресс-служба телеканала СТС
Актёры и члены съёмочной группы унесли с собой не только яркие образы, но и именные футболки, сделанные для скетча про футболистов. Таким образом художники решили превратить костюм героев в необычные сувениры о проекте.
В новом сезоне, поставленном Александром Потаповым, зрители увидят скетчи про героев разных взглядов, статусов и интересов: упитанного мужчину на диете, доставщика еды, полицейского под прикрытием, экоактивистку, назойливую сотрудницу банка, приставучую экс-девушку красавчика, находчивого аптекаря, отца с блогом #яжбать и других ярких персонажей.
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