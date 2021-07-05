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Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер»

5 июля
2021 год

Новости кино >>
5 июля 2021
В Москве завершились съёмки продолжения психологической драмы «Триггер». Премьера новых серий состоится на Первом канале, уточняет пресс-служба кинокомпании «Среда», отвечающей за производство сериала.

Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер»
фото: пресс-служба кинокомпании «Среда»

По словам исполнителя главной роли Максима Матвеева, «съёмки второго сезона "Триггера" – это огромная часть жизни, насыщенные и крутые полгода, проведённые с командой настоящих профессионалов. От самых первых смен, когда температура на улице опускалась до -35 и, до последних, уже в летнюю жару, вся группа была единым организмом, с трепетом относившимся к общему делу. По окончании появилась некая грусть, что, на самом деле, не так часто случается после работы над проектом. Во втором сезоне появилось много новых актёров, мы охватили достаточно большой период жизни персонажей. Что касается Артёма Стрелецкого, в продолжении вы увидите его переживания и работу над кейсами, которые, на мой взгляд, как и в первом сезоне, очень жизненные. А когда в драматургической основе существует это "настоящее", у актёра рождается азарт и желание сыграть роль и выложиться на 200%. Я бесконечно благодарен всем партнёрам, это большое счастье, когда рядом с тобой на площадке находятся настолько глубокие и талантливые люди! Уверен, что зрителя ожидает много любопытных открытий уже знакомых персонажей с совершенно другой стороны».

Во втором сезоне зрителей ожидает новый поворот в истории психолога-провокатора Артёма Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю боль, полученную от близких. После неожиданного и шокирующего известия ему приходится вернуться в реальность, которая его совершенно не ждала и Артёму предстоит распутать сложное дело, где главным подозреваемым является он сам.

Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер»
фото: пресс-служба кинокомпании «Среда»

Сестра Артёма, не подозревая о причинах его конфликта с отцом, принимает сторону папы, и конфликтует с братом из-за собственного возлюбленного Матвея, который продолжает работать помощником у Стрелецкого. В то же время бывшая жена Артёма находится в глубоком кризисе после всплывшей истории её связи с отцом Артёма, которая разрушила ей жизнь. Это порождает бессознательную агрессию по отношению к своему сыну, и Даша боится сама себя. Рядом с главным героем снова появляется девушка – но может ли он доверять этим чувствам? Удастся ли Стрелецкому в непростой ситуации решить все проблемы с близкими и все же простить отца?

Кроме знакомых ранее героев в исполнении Матвеева, Светланы Ивановой, Игоря Костолевского, Виктории Масловой, Романа Маякина, Ангелины Стречиной и Владислава Тирона зрители также увидят в эпизодических ролях Макара Запорожского, Артёма Осипова, Николая Шрайбера, Екатерину Варнаву, Зою Бербер, Светлану Устинову, Антона Хабарова и многих других. Режиссёром второго сезона выступил Игорь Твердохлебов.
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Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер» фотографии
Завершились съёмки второго сезона сериала «Триггер» фотографии
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