В пяти городах России покажут короткометражки с Егором Корешковым, Кристиной Асмус и Сергеем Буруновым

Российский фестивальный дистрибьютор Cinepromo запускает в прокат четыре новых сборника отечественных короткометражных фестивальных хитов 2019-2021: всего 22 фильма, отгремевших на кинофестивалях по всему миру — от Клермон-Феррана, Каира и конкурса ММКФ до значимых зарубежных смотров, аккредитованных FIAPF, Европейской и Американской академиями. Согласно пресс-службе дистрибьютора, показы пройдут в пяти российских городах: в санкт-петербургском «Лендоке» (12-15 июля) и в сети кинотеатров КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Калининграде (15-18 июля). Информационными партнёрами проекта выступают Кино-Театр.Ру, Искусство кино, Moviestart, Waves & Vibes, Potential, АртМосковия и Работники ТВ.
фото: пресс-служба Cinepromo
«Короткометражное кино уже давно перестало быть исключительно студенческо-фестивальным продуктом, уверенно завоёвывает большие экраны и становится устойчивым трендом офлайнового смотрения, — рассказывает исполнительный продюсер Cinepromo Елена Коржаева. – Мы уже шесть лет стараемся поддерживать и развивать эту классную тенденцию и летом 2021-го запускаем в прокат новую волну сборников самого интересного и награждаемого российского короткого метра. Показы пройдут в кинотеатрах КАРО, "Москино", "Лендока", а также на летних площадках по всей России».
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