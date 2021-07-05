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В пяти городах России покажут короткометражки с Егором Корешковым, Кристиной Асмус и Сергеем Буруновым

5 июля
2021 год

Новости кино >>
5 июля 2021
Российский фестивальный дистрибьютор Cinepromo запускает в прокат четыре новых сборника отечественных короткометражных фестивальных хитов 2019-2021: всего 22 фильма, отгремевших на кинофестивалях по всему миру — от Клермон-Феррана, Каира и конкурса ММКФ до значимых зарубежных смотров, аккредитованных FIAPF, Европейской и Американской академиями. Согласно пресс-службе дистрибьютора, показы пройдут в пяти российских городах: в санкт-петербургском «Лендоке» (12-15 июля) и в сети кинотеатров КАРО в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Калининграде (15-18 июля). Информационными партнёрами проекта выступают Кино-Театр.Ру, Искусство кино, Moviestart, Waves & Vibes, Potential, АртМосковия и Работники ТВ.

В пяти городах России покажут короткометражки с Егором Корешковым, Кристиной Асмус и Сергеем Буруновым
фото: пресс-служба Cinepromo

«Короткометражное кино уже давно перестало быть исключительно студенческо-фестивальным продуктом, уверенно завоёвывает большие экраны и становится устойчивым трендом офлайнового смотрения, — рассказывает исполнительный продюсер Cinepromo Елена Коржаева. – Мы уже шесть лет стараемся поддерживать и развивать эту классную тенденцию и летом 2021-го запускаем в прокат новую волну сборников самого интересного и награждаемого российского короткого метра. Показы пройдут в кинотеатрах КАРО, "Москино", "Лендока", а также на летних площадках по всей России».

В картинах снялись Егор Корешков, Кристина Асмус, Мария Миногарова, Сергей Бурунов, Николай Ковбас, Наталья Павленкова и другие актёры. Среди короткометражек, вошедших в сборники «После нас — море», «Мужские решения», «В поисках» и Fantastic Vibes, заявлены «Мама» Владимира Котта, «Зуб» Семёна Ляшенко, «После нас» Инны Цгоевой, «Комета» Ирины Обидова, «Клуб вязания для мужчин за 40» Егора Гаврилина, «Джек и Чан» Алексея Петрашевича, «Экстрим» Андрея Берченко, «Банан» Степана Азаряна, «Аляска. Потерявший лицо» Алексея Матвеева, «Холодец» Алексея Марусова, «Прасковья» Александра Соловьёва, «Комбоусилитель» Ярослава Иконникова, «Зайку бросила...» Оксаны Барковской, «Родные люди» Олега Витвицки, «Письма» Елены Кужель, «Обычная история» Екатерины Белобородовой, «Хочу домой» Татьяны Лялиной, «Через поле» Кристины Сидоровой, Escape Александра Гаврилова, «Переаттестация» Анны Кузьминых, «Последняя иллюзия» Владимира Фекленко и «Четверг» Сурена Мкртчяна.
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