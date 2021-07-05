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Надежда Калеганова и Маруся Фомина попадут во времена нулевых

5 июля
2021 год

Новости кино >>
5 июля 2021
Известный театральный режиссёр Василий Бархатов 4 июля приступил к съёмкам первого сезона драмы «С нуля» производства Good Story Media. Главные роли играют Надежда Калеганова и Маруся Фомина, а компанию им составят Павел Табаков, Виктория Клинкова, Алексей Агранович, Максим Виторган и Алексей Розин. Премьера запланирована в эфире ТНТ и на видеосервисе Premier на 2022 год, уточняет пресс-служба телеканала.

Надежда Калеганова и Маруся Фомина попадут во времена нулевых
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам продюсера драмы Антона Зайцева, «сейчас индустрия переживает бум сериалов про 90-е, поскольку подошло время сценаристов и креативных продюсеров, выросших в 90-е. Но "С нуля" – это один из первых, а, возможно, и первый проект на российском сериальном ландшафте, который возвращает зрителя в двухтысячные».

Действие сериала по сценарию Анны Борисовой развернётся сразу в двух временных отрезках: в наше время и в 2008 году. Сюжетные линии будут развиваться параллельно, пока не сомкнутся в цельную хронологию жизни двух подруг, которые учились в одном вузе и жили в одной комнате, но в итоге пошли совершенно разными путями.

Надежда Калеганова и Маруся Фомина попадут во времена нулевых
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Это во многом личная история, мне было интересно посмотреть, как всё произошедшее в двухтысячных изменило моё поколение и страну, как это время повлияло на то, какие мы сейчас, кто смог "пережить" эпоху гламура, а кого она сломала. Как бы ни вели себя мои герои, я не склонна никого судить, это просто моё наблюдение о времени и людях, а выводы пусть каждый зритель сделает сам», — говорит сценарист и продюсер сериала «С нуля» Анна Борисова.

Драма о поколении нулевых строится вокруг судеб двоюродных сестёр Лены и Наташи. В 2008-м они вместе открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей, мечтая покорить Москву. Прошло больше десяти лет – Лена и Наташа живут непохожими жизнями на разных континентах. И сводит их снова вместе смерть отца Лены. Вернувшаяся в Россию только из-за наследства дочь подозревает, что отец погиб не своей смертью. Виновной в случившемся она считает Наташу – подруга когда-то увела отца из семьи, а теперь Лена убеждена, что она просто избавилась от престарелого супруга, присвоив себе его деньги. Но в этой истории всё оказывается совсем не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
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