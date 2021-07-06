Завершились съемки девятого сезона «Склифосовского» с Максимом Авериным и Марией Куликовой

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Надежда Калеганова и Маруся Фомина попадут во времена нулевых

5 июля

В пяти городах России покажут короткометражки с Егором Корешковым, Кристиной Асмус и Сергеем Буруновым

Сборники фестивальных хитов зрители смогут посмотреть в «Лендоке» и в сети кинотеатров КАРО