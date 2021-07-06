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Дайджест от 05.07.2021
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Завершились съемки девятого сезона «Склифосовского» с Максимом Авериным и Марией Куликовой

6 июля
2021 год

Новости кино >>
6 июля 2021
Завершены съемки девятого сезона сериала «Склифосовского» о буднях врачей главного института скорой помощи в исполнении Максима Аверина, Марии Куликовой, Елены Яковлевой, Андрея Ильина, Анны Якуниной, Константина Юшкевича и Владимира Жеребцова. В новых сериях к ним также присоединится Мария Порошина, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское».

Завершились съемки девятого сезона «Склифосовского» с Максимом Авериным и Марией Куликовой
фото: Пресс-служба кинокомпании «Русское»

По сюжету Олега Брагина (Аверин) ждет неожиданное место работы. Его новая начальница Сперанская (Порошина), кажется, заинтересована обаятельным Брагиным несколько сильнее, чем просто новым сотрудником. А в отношениях Олега с Мариной (Куликова) произойдут серьезные перемены, которые назревали уже долгое время.

«Крайняя смена пришлась на самую лютую московскую жару. Мы в этот день снимали операционную, и окончание было действительно огненным! Плавилась техника, плавился мозг у артистов, которые не могли с 45-го раза выговорить текст из-за нехватки кислорода. Поэтому первым желанием после окончания смены было выйти на улицу и просто подышать. Но уже на следующий день возникла легкая ностальгия. Надеюсь, что мы скоро встретимся и начнем снимать десятый сезон. Этим и живу», — рассказала Мария Куликова.

Премьера девятого сезона «Склифосовского» состоится на канале «Россия» в новом телесезоне.
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