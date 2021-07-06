Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 05.07.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Светлана Устинова, Алексей Чадов и Ольга Красько заведут «Московский роман»

6 июля
2021 год

Новости кино >>
6 июля 2021
Премьера сериала «Московский роман» состоится 12 июля на «России 1». Главные роли в семейной саге исполнили Алексей Чадов, Светлана Устинова, Ольга Красько, Мария Шукшина и Виталий Хаев, сообщает пресс-служба телеканала.

Светлана Устинова, Алексей Чадов и Ольга Красько заведут «Московский роман»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Ирина (Красько) и ее обеспеченный и эксцентричный молодой человек Юра (Чадов) счастливы вместе. Юру не смущает, что его любимая старше него на шесть лет, а для Лизы, дочери Ирины от первого брака, он стал лучшим другом. Однако властная мать героя (Шукшина) не одобряет такой выбор и мечтает женить сына на дочери своего бизнес-партнера. Тем более, что Ласка (Устинова) влюблена в Юру с детства.

«Это моя первая сага, и мне было интересно сыграть человека в 20 лет, 30 и 50. Я никогда раньше не играл возрастные роли, и, честно говоря, в 50 лет чувствовал себя прекрасно! Герои нашего сериала – люди с тонкой душой, интеллигентные, творческие, судьбы которых разбились в перестройку. Мой персонаж Юра Тычкин говорит, что в те времена «даже самые сильные люди ломались, как спички». В молодости он был легким, свободным, но под влиянием жизненных обстоятельств изменяется, но все-таки идет к своей мечте. «Московский роман» – глубокая, честная, непростая и красивая история о том, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком и продолжать любить, что бы ни случилось», — отметил Алексей Чадов.

Светлана Устинова, Алексей Чадов и Ольга Красько заведут «Московский роман»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

События сериала разворачиваются в Москве и ближайшем Подмосковье и охватывают три десятилетия, с конца 80-х годов и до нашего времени. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим. Дочь Ирины Аксаковой Лизу в разные периоды жизни сыграли Марфа Просвирникова и Татьяна Лялина.

Также в актерский состав вошли Светлана Немоляева, Ангелина Стречина, Артем Волобуев, Андрей Удалов, Игорь Ясулович и Павел Любимцев. Режиссерское кресло заняла Ольга Субботина.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ксения Иванович (Москва)   6.07.2021 - 14:26
Ого, такие актеры и второй канал.. Грустно читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Артём ВолобуевОльга КраськоПавел ЛюбимцевТатьяна ЛялинаСветлана НемоляеваМарфа ПросвирниковаАнгелина СтречинаОльга СубботинаАндрей УдаловСветлана УстиноваВиталий ХаевАлексей ЧадовМария ШукшинаИгорь Ясулович
фильмы
Московский роман

анонс

Деконструкция «Король»

Скорбим

Владимир Меньшов
5 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Владимир Меньшов.
Юрий Петров
4 июля ушёл из жизни актёр Юрий Петров.
Николай Сличенко
2 июля ушел из жизни Николай Сличенко.
Ксения Драгунская
1 июля ушла из жизни сценарист, драматург Ксения Драгунская.

День рождения >>

Юльен Балмусов
Константин Кравинский
Сергей Кушаков
Евгения Лоза
Николай Лунин
Дмитрий Лысенков
Иван Мулин
Анастасия Сапожникова
Иван Шибанов
Натали Бай
Ева Грин
Джанет Ли
Антонелла Луальди
Джеффри Раш
Сильвестр Сталлоне
Келли Уильямс
все родившиеся 6 июля >>

Афиша кино >>

Облачный атлас
драма, мистика, научная фантастика, экранизация
Германия, Гонконг, Китай, США, Сингапур, 2012
Берегись автомобиля
комедия, криминальный фильм
СССР, 1966
Чёрная вдова
боевик, научная фантастика, приключения, экранизация
США, 2020
Бугимен
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Марокко, Франция, 2018
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Магазинные воришки всего мира
драма, комедия
США, 2021
Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога
биография
Россия, 2021
Лена и львёнок
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
США, 2021
Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Самая безумная свадьба
комедия
Франция, Монако, 2019
Судьба диверсанта
Беларусь, Россия, 2021
Бегущая в лабиринте
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Франция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен