Светлана Устинова, Алексей Чадов и Ольга Красько заведут «Московский роман»

По сюжету Ирина (Красько) и ее обеспеченный и эксцентричный молодой человек Юра (Чадов) счастливы вместе. Юру не смущает, что его любимая старше него на шесть лет, а для Лизы, дочери Ирины от первого брака, он стал лучшим другом. Однако властная мать героя (Шукшина) не одобряет такой выбор и мечтает женить сына на дочери своего бизнес-партнера. Тем более, что Ласка (Устинова) влюблена в Юру с детства.
«Это моя первая сага, и мне было интересно сыграть человека в 20 лет, 30 и 50. Я никогда раньше не играл возрастные роли, и, честно говоря, в 50 лет чувствовал себя прекрасно! Герои нашего сериала – люди с тонкой душой, интеллигентные, творческие, судьбы которых разбились в перестройку. Мой персонаж Юра Тычкин говорит, что в те времена «даже самые сильные люди ломались, как спички». В молодости он был легким, свободным, но под влиянием жизненных обстоятельств изменяется, но все-таки идет к своей мечте. «Московский роман» – глубокая, честная, непростая и красивая история о том, что в любых обстоятельствах надо оставаться человеком и продолжать любить, что бы ни случилось», — отметил Алексей Чадов.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
События сериала разворачиваются в Москве и ближайшем Подмосковье и охватывают три десятилетия, с конца 80-х годов и до нашего времени. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим. Дочь Ирины Аксаковой Лизу в разные периоды жизни сыграли Марфа Просвирникова и Татьяна Лялина.
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