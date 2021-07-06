Максим Виторган и Виктория Толстоганова перевоплотились в кинорежиссеров

Завершились съемки сериала «В Бореньке чего-то нет» — оригинального проекта START по мотивам одноименного спектакля «Квартета И», сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Действие картины разворачивается на киностудии. На «шапке» — так в кино называют банкет после окончания съемок — нового фильма успешного режиссера Максима (Максим Виторган) собирается вся съемочная группа. Именно в этот вечер они не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы подходят к концу, споры затухают, а режиссер пытается понять, удалось ли ему осуществить задуманное.
«Я одна из тех, кто не играл в спектакле, это новая для меня роль, — делится Виктория Толстоганова. — Здесь прекрасная группа с талантливым и энергичным молодым режиссером Никитой Власовым, который перед каждым мотором кричит "энергия". Это слово веселит и заряжает всех той самой энергией. Еще он у нас любит танцевать. Восхищает, что ребята из "Квартета И" решили взять постановщика другого поколения, внести какую-то живую, неожиданную для них самих струю в эту историю».
обсуждение >>