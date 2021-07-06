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Максим Виторган и Виктория Толстоганова перевоплотились в кинорежиссеров

6 июля
2021 год

Новости кино >>
6 июля 2021
Завершились съемки сериала «В Бореньке чего-то нет» — оригинального проекта START по мотивам одноименного спектакля «Квартета И», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Максим Виторган и Виктория Толстоганова перевоплотились в кинорежиссеров
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Действие картины разворачивается на киностудии. На «шапке» — так в кино называют банкет после окончания съемок — нового фильма успешного режиссера Максима (Максим Виторган) собирается вся съемочная группа. Именно в этот вечер они не только пьют шампанское и едят «мимозу», но и выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом. Быстротечные романы подходят к концу, споры затухают, а режиссер пытается понять, удалось ли ему осуществить задуманное.

К своим ролям, неоднократно исполненным на сцене, вернулись все участники «Квартета»: Ростислав Хаит исполнит роль директора картины Бориса Наумовича, Леонид Барац и Александр Демидов — сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удается поделить одну женщину, а Камиль Ларин — актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Виктория Толстоганова сыграла второго режиссера — ее героиню связывает продолжительный служебный роман с главным постановщиком проекта Максимом. Также в сериале снялись Алексей Агранович, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако, Ирина Гринёва, Артем Смола, Елена Полякова, Георгий Мартиросян, Родион Толоконников, Арина Маракулина и другие.

Максим Виторган и Виктория Толстоганова перевоплотились в кинорежиссеров
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Я одна из тех, кто не играл в спектакле, это новая для меня роль, — делится Виктория Толстоганова. — Здесь прекрасная группа с талантливым и энергичным молодым режиссером Никитой Власовым, который перед каждым мотором кричит "энергия". Это слово веселит и заряжает всех той самой энергией. Еще он у нас любит танцевать. Восхищает, что ребята из "Квартета И" решили взять постановщика другого поколения, внести какую-то живую, неожиданную для них самих струю в эту историю».

Премьера сериала состоится на START этой осенью.
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В Бореньке чего-то нет

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