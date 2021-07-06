Анне Котовой-Дерябиной предстоит выбрать между карьерой актрисы и оперативницы

Главная героиня — 27-летняя Анна Шумилина, оперативница главного управления на Петровке — отлично справляется со своими обязанностями, нареканий не имеет. Есть лишь одна проблема — Аня считает, что находится не на своем месте. С самого детства девушка хотела стать актрисой. Она даже поступила в театральный ВУЗ, правда, ее отчислили из-за одного скандального эпизода. Родители девочкой почти не занимались. Будучи людьми творческих профессий, большую часть времени они были на гастролях. Воспитал Шумилину дядя, работавший в уголовном розыске. Отсюда у Анны появились и «стальной» характер, и ролевая модель. Служба идет, коллеги поддерживают, но мир кино по-прежнему заманивает девушку в свои сети. Вечный конфликт Фемиды и Мельпомены не оставит Шумилину в покое. В конце концов ей придется сделать выбор.
«Это такой супермикс из мелодрамы, комедии и криминала. А я очень люблю мультижанровые истории, потому что они позволяют тебе играть как будто сразу в нескольких направлениях, одновременно примерять на себя и драматические, и комедийные маски. На мой взгляд, проект получился очень нетривиальным. «Фемида видит» не только про раскрытие преступлений, но еще и про внутреннюю кухню кино- и сериального производства историй про тех же самых полицейских», — отметила Анна Котова-Дерябина.
Ранее права на показ сериала приобрел французский дистрибьютор сериального контента Ampersand Fiction. Сделка произошла на международном рынке телевизионного контента Digital MIPTV в 2021 году.
обсуждение >>