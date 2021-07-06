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Показ детективного сериала «Уцелевшие» начнется 10 июля на НТВ

6 июля
2021 год

Новости кино >>
6 июля 2021
Премьера детективного сериала «Уцелевшие» состоится 10 июля в эфире НТВ. Главную роль в картине исполнил Дмитрий Лавров, а компанию ему составили Мария Ахметзянова, Олег Тактаров и Владимир Стержаков, сообщает пресс-служба телеканала.

Показ детективного сериала «Уцелевшие» начнется 10 июля на НТВ
фото: Пресс-служба НТВ

По сюжету эхо 1990-х до сих пор звучит и не дает спокойно спать майору Кириллу Решетову (Дмитрий Лавров). Он одинокий и честный полицейский, готовый пустить в ход кулаки, когда другие аргументы не работают. От коллег мужчина узнает шокирующую новость о смерти своей бывшей возлюбленной Наташи, которая тоже работала в полиции. Решетов приезжает в Ярославль, где жила женщина, и узнает, что 15-летняя дочь погибшей Света (Екатерина Этери) – его ребенок. Подробности смерти Натальи заставляют его усомниться в официальной версии – убийство с целью ограбления.

«Речь идет не о людях, в прямом смысле уцелевших в каких-то боевых или гражданских конфликтах, а о человеческих качествах, умении сохранять в себе веру несмотря на ложь и предательство. Решетов – человек честный, принципиальный, требовательный. Он не умеет «кланяться» и идти на поводу у других. Он и есть тот самый сохранившийся», – говорит Дмитрий Лавров.
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