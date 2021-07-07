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Выставка VR-проектов Каннского кинофестиваля открывается в Москве и Санкт-Петербурге

7 июля
2021 год

Новости кино >>
7 июля 2021
В Москве открывается выставка CannesXRussia: NewImages of VR, где представят VR-программу Каннского кинофестиваля и французского смотра NewImages Festival. Она продлится до 17 июля. С 11 июля посетить мероприятие можно будет и в Санкт-Петербурге, сообщают организаторы.

Выставка VR-проектов Каннского кинофестиваля открывается в Москве и Санкт-Петербурге
фото: Пресс-служба ЦСИ М'АРС

Зрителям представят несколько тематических программ виртуальной реальности, включающих проекты для детей, фильмы на французском языке и картины-победители фестиваля NewImages.

Каждый сможет составить собственную программу просмотра из более чем 20 работ. Посетителям предложат оказаться внутри музыкального инструмента, по-новому погрузившись в композиции Малера и Бетховена, превратиться в охотницу эпохи Палеолита, увидеть Тайвань глазами статуи местного божества. На выставке будут презентованы проекты из Бельгии, Дании, Великобритании, Японии, Канады и России.

Выставка VR-проектов Каннского кинофестиваля открывается в Москве и Санкт-Петербурге
фото: Пресс-служба ЦСИ М'АРС

«До пандемии по красной ковровой дорожке киносмотров могли пройтись только авторы фильмов, в этом году пройтись по ней сможете и вы: она объединит между собой города, страны, авторов и их зрителей в виртуальном музее. Именно красная ковровая дорожка стала символом нашей выставки — ведь зритель и есть главное действующее лицо в волшебном мире кинематографа виртуальной реальности», — отметил куратор выставки Георгий Молодцов, единственный российский участник VR-программы Каннского кинофестиваля этого года.

В рамках мероприятия также пройдут публичные дискуссии с российскими и международными авторами о создании, продвижении и дистрибуции авторского VR-контента.
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№ 1
Юлия Ловаль   7.07.2021 - 12:31
Ого , классно! Обязательно схожу читать далее>>
Всего сообщений: 1
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