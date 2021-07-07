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Зак Снайдер отправится в далекую галактику

7 июля
2021 год

Новости кино >>
7 июля 2021
Режиссер «Армии Мертвецов» Зак Снайдер снимет фантастический фильм «Мятежная Луна» (Rebel Moon) для Netflix, сообщает The Hollywood Reporter.

Зак Снайдер отправится в далекую галактику
фото: variety.com

По сюжету мирной колонии на краю галактики угрожает армия тирана по имени Балисариус. Чтобы устоять перед врагом, отчаявшиеся жители отправляют молодую женщину с таинственным прошлым на поиски подкрепления с соседних планет.

«Я с детства был фанатом фильмов Акиры Куросавы и франшизы «Звездные войны». Очень люблю научную фантастику и захватывающие приключения. Надеюсь, что «Мятежная Луна» также превратится в целую киновселенную», — отметил Снайдер.

Сценарий фантастического проекта постановщик напишет в соавторстве с Шэем Хаттеном и Куртом Джонстадом, которые работали над его прошлыми картинами. Планируется, что съемки стартуют в 2022 году.
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