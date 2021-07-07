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Премьера «Большой секунды» с Дмитрием Лысенковым и Евгенией Борзых состоится 6 августа

7 июля
2021 год

Новости кино >>
7 июля 2021
Премьера сериала «Большая секунда» состоится 6 августа на START. Режиссером и исполнителем одной из главных ролей выступил Виктор ШамировСо мною вот что происходит»), а компанию ему составили Ольга Мотина-Супонева, Дмитрий Лысенков и солистка группы СБПЧ Евгения Борзых, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Премьера «Большой секунды» с Дмитрием Лысенковым и Евгенией Борзых состоится 6 августа
фото: Пресс-служба видеосервиса START

По сюжету двое авторов, Костя и Кира, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад, расстались плохо и с тех пор не виделись. Их герои, преподаватели в музыкальной школе Ростислав и Арина, в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, Арина выдает нового коллегу за своего молодого человека. Настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений — авторов и их героев-учителей — переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

Сценарий «Большой секунды» Виктор Шамиров писал в соавторстве с Ольгой Мотиной-Супоневой. «Идея сериала возникла довольно случайно, как всегда. Мы говорили с Алексеем Троцюком по телефону, и в конце разговора он сказал мне что-то в духе "люди сидят и пишут" — у меня в голове появилась эта немудреная конструкция из двух сюжетных линий, я сказал, что мне это интересно, нужен соавтор. Это должна быть взрослая женщина, у которой есть опыт семейной жизни. Есть определенная проблема в том, что большинство сценаристов — мужчины, им трудно писать женщин как людей, а не объекты (ну и наоборот тоже, мне кажется, в чисто женских сценариях мужчины редко живут, а не функцию исполняют для героини). Наши герои-авторы — это не мы. Мы, конечно, опирались в чем-то на личный опыт, но так происходит со всеми героями — не получится писать из воздуха», — отметил Шамиров.

Премьера «Большой секунды» с Дмитрием Лысенковым и Евгенией Борзых состоится 6 августа
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«На роль Арины я согласилась сразу. Вообще большая удача, что меня утвердили. Обычно мои кастинги заканчиваются словами: "Спасибо, мы с вами свяжемся". Я никогда не снималась в сериале, привыкла к театральным героям, которых ты очень тщательно изучаешь, поселяешь внутри себя и потом долгие годы, если спектакль успешный, прорабатываешь их мотивы, их переживания. То, что моя первая работа в сериале состоялась у Виктора Шамирова — большая удача! Он работал как педагог, тщательно разбирал каждую сцену, помогал во всем и всегда придумывал неочевидные для меня ходы», — рассказала Евгения Борзых.

В актерский состав проекта также вошли Людмила Артемьева, Ольга Тумайкина, Сергей Белоголовцев, Елена Махова, Дарья Семенова, Кристина Исайкина-Бергер и Михаил Полицеймако. Съемки сериала проходили в Москве и Серпухове.
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