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Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки»

7 июля
2021 год

Новости кино >>
7 июля 2021
В Москве стартовали съемки драмеди «Голова-жестянка». Это вторая режиссерская работа Ивана Капитонова, который поставил хоррор «Ледяной демон» и работал в качестве продюсера над сериалом «Пищеблок», сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

В центре сюжета оказывается 16-летняя Женя, которую все зовут Жесть. Девочка сполна оправдывает свое прозвище, разрушая отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь Женя хромает и винит в своей травме лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько. Но кроме парня достается всем — родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.

«Автор книги «Голова-жестянка» — моя студентка, один из лучших молодых драматургов Серафима Орлова, а один из прототипов в этой истории — я сам. И в этой картине я пробую обрести новый, «нехоррорный» голос, попытаться нащупать ироническую драму в духе новой искренности. Мы хотим сделать легкое, ироничное, драматическое и при этом изобретательное кино, способное найти отклик в сердцах самой широкой зрительской аудитории», — отметил Иван Капитонов.

Главные роли исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов. Также в картине заняты Сергей Гилёв, Татьяна Яковенко, Анна Попова, Даниил Вершинин и Наталья Кудряшова. Съемки пройдут в Москве и Сочи до 11 августа. «Централ Партнершип» выпустит «Голову-жестянку» на большие экраны в 2022 году и займется международными продажами проекта.
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Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки» фотографии
Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки» фотографии
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