Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки»

В центре сюжета оказывается 16-летняя Женя, которую все зовут Жесть. Девочка сполна оправдывает свое прозвище, разрушая отношения со всеми вокруг. Такой она стала после сотрясения мозга и травмы ноги. Теперь Женя хромает и винит в своей травме лучшего (а теперь бывшего) друга Приходько. Но кроме парня достается всем — родителям, старшему брату, подругам и одноклассникам. Все меняется после знакомства с руководителем кружка роботехники Станиславом, который становится наставником Жени. Взаимодействуя с роботами, она учится общению с людьми, начинает снова радоваться жизни, а главное – вновь обретает старого друга.
«Автор книги «Голова-жестянка» — моя студентка, один из лучших молодых драматургов Серафима Орлова, а один из прототипов в этой истории — я сам. И в этой картине я пробую обрести новый, «нехоррорный» голос, попытаться нащупать ироническую драму в духе новой искренности. Мы хотим сделать легкое, ироничное, драматическое и при этом изобретательное кино, способное найти отклик в сердцах самой широкой зрительской аудитории», — отметил Иван Капитонов.
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