Сергей Жарков вернется к «Дельфину» на черноморское побережье

В производство запущен второй сезон приключенческого детектива «Дельфин». К главной роли в сериале вернулся Сергей Жарков, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где состоится премьера проекта.
фото: Пресс-служба НТВ
История началась с приезда оперативника Андрея Кораблева в поселок «Белая Бухта», где погиб его дед. Он сразу же понимает, что смерть родственника была не случайной, и решает сам разобраться с этим делом. Судьба сводит героя с Инной — сотрудницей местного океанографического института. Их встреча приводит к знакомству Андрея с дельфином Василисой. Он на полном серьезе уверяет, что понимает дельфиний язык, а Васька несколько раз действительно ему помогает. В финале первого сезона преступнику удается ускользнуть, Василиса ранена, а Андрею нужно сделать сложный выбор.
В продолжении истории Кораблев все-таки остается в родных краях, чтобы выяснить, кто же этот загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. К радости полковника Бухтового (Алексей Байдаков) он устраивается оперативником в УМВД Южноморска. Герой стремится остановить контрабанду наркотиков и отыскать загадочную подводную лабораторию, где их производят. Что касается Василисы, то после ранения и реабилитации в селекционном центре дельфин все-таки вернется в море, но уходить далеко от берега не будет. Именно Васька поможет Кораблеву выйти на истинных заказчиков всех преступлений.
«На съемках я испытала большое счастье, работая с дельфинами. Если ты приезжаешь на площадку в плохом настроении или устал, то достаточно нескольких минут вместе с этими замечательными существами, и с тобой полный порядок. Дельфинов я не могу назвать животными, они гораздо разумнее нас. Насколько я поняла, они не слышат речь, но понимают нас на каком-то энергетическом уровне», — рассказала Дарья Румянцева.
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