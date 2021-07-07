Не стало актера Роберта Дауни-старшего

анонс

Сергей Жарков вернется к «Дельфину» на черноморское побережье

Главные роли в картине исполняют юные актеры Варвара Володина и Олег Чугунов

Иван Капитонов приступил к работе над экранизацией «Головы-жестянки»

7 июля

Премьера «Большой секунды» с Дмитрием Лысенковым и Евгенией Борзых состоится 6 августа

За сценарий отвечали Виктор Шамиров и Ольга Мотина-Супонева, также исполнившие главные роли