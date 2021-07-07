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Дайджест от 05.07.2021
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Не стало актера Роберта Дауни-старшего

7 июля
2021 год

Новости кино >>
7 июля 2021
Американский актер, режиссер, сценарист Роберт Дауни-старший скончался в Нью-Йорке в возрасте 85 лет, сообщает New York Daily News со ссылкой на жену кинематографиста. В последние годы у него был синдром Паркинсона.

Не стало актера Роберта Дауни-старшего
фото: AP Photo / Chris Pizzello

Дауни-старший родился 24 июня 1935 года в США, в конце 1960-х он прославился как режиссер и сценарист независимого кино. Одной из первых его работ стала сатира «Путни Своуп» с Арнольдом Джонсоном в главной роли. Затем он по своей же бродвейской пьесе поставил комедию «Загон», где одну из ролей сыграл его пятилетний сын, будущий известный актёр Роберт Дауни-младший. После этого карьера режиссера пошла на спад из-за проблем с наркотиками, однако в 1980-1990-е он снял еще несколько картин, где продолжал придерживаться излюбленного жанра сатирической комедии.

Дауни-старший также работал и как актер. На его счету такие фильмы, как «Ночи в стиле буги» и «Магнолия» Пола Томаса Андерсона и другие картины.
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Пол Томас АндерсонРоберт Дауни мл.Роберт Дауни-ст.
фильмы
ЗагонМагнолияНочи в стиле бугиПутни Своуп

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