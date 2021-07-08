Андрей Звягинцев впервые снимет англоязычный фильм

Андрей Звягинцев
определился со своим следующим фильмом. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме
продюсер Александр Роднянский
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Для известного режиссёра это будет первый англоязычный фильм. У него уже есть рабочее название — What Happens. Как отметил Роднянский, он и Звягинцев «в своё время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, ведь нам предлагали проекты голливудские студии и тамошние кинозвёзды. Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально»
. Однако теперь у постановщика «родился замысел, для которого английский язык органичен».
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По словам продюсера, «несмотря на смену языка, это фильм Андрея Звягинцева. Семейная драма о расставании. О любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении. Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев».
В скором будущем Александр Роднянский пообещал раскрыть подробности о грядущей работе Звягинцева. Кроме того, в разработке находятся «Моника» Кантемира Балагова
и NEOOONOWWW Годфри Реджио
, который создаётся при участии Стивена Содерберга
.
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