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Дайджест от 05.07.2021
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Андрей Звягинцев впервые снимет англоязычный фильм

8 июля
2021 год

Новости кино >>
8 июля 2021
Андрей Звягинцев определился со своим следующим фильмом. Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме продюсер Александр Роднянский.

Для известного режиссёра это будет первый англоязычный фильм. У него уже есть рабочее название — What Happens. Как отметил Роднянский, он и Звягинцев «в своё время много обсуждали возможность создания англоязычной картины, ведь нам предлагали проекты голливудские студии и тамошние кинозвёзды. Но итог этих обсуждений был всегда один — мы отказывались. Причина очевидна: Андрей — автор особого дарования, он не может снимать историю, которую не чувствует, не понимает её героев досконально». Однако теперь у постановщика «родился замысел, для которого английский язык органичен».


По словам продюсера, «несмотря на смену языка, это фильм Андрея Звягинцева. Семейная драма о расставании. О любви и нелюбви, сочувствии и его отсутствии, эмпатии и одиночестве, судьбе и предназначении. Это тонкое размышление о ценностях человеческой жизни. С загадкой, атмосферой и метафорой. Очень Звягинцев».

В скором будущем Александр Роднянский пообещал раскрыть подробности о грядущей работе Звягинцева. Кроме того, в разработке находятся «Моника» Кантемира Балагова и NEOOONOWWW Годфри Реджио, который создаётся при участии Стивена Содерберга.
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