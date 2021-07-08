Анжелика Хьюстон отмечает юбилей

Будущая звезда родилась 8 июля 1951 года в калифорнийской Санта-Монике в семье знаменитого актёра и режиссёра Джона Хьюстона и балерины и фотомодели Рики Сома. Образование получила в частных школах Ирландии и Лондона. После развода родителей она воспитывалась отцом в его имении в Ирландии. Анжелика выросла там, где не было кино. Первые фильмы, которые она увидела на старом проекторе, были работы её отца. По её словам, «Африканскую королеву» она «смотрела не менее 150 раз!». Свою карьеру начала в качестве модели в журнале Vogue.
В кино дебютировала, получив небольшую роль в фильме «Казино Рояль», а затем отец снял её в картине «Прогулка с любовью и смертью», вышедшей в 1969-м, после чего она неоднократно снималась в его фильмах («Честь семьи Прицци», «Мертвец»). После гибели матери в том же году переехала в Соединенные Штаты, в течение десяти лет снималась на незначительных ролях и лишь в 1986-м получила «Оскар». В 1996-м дебютировала в качестве режиссёра, адаптировав для телевидения роман Дороти Эллисон «Ублюдок из Каролины».
Долгое время была подругой Джека Николсона. Обладательница 37 престижных наград, включая «Золотой глобус», спецприз жюри «Сандэнса», две премии «Независимый дух» и призы фестивалей в Локарно и Сан-Себастьяне.
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