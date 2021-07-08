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Анжелика Хьюстон отмечает юбилей

8 июля
2021 год

Новости кино >>
8 июля 2021
Сегодня, 8 июля, отмечает юбилей сводная сестра Дэнни Хьюстона, тётя Джека Хьюстона, известная американская актриса, режиссёр и продюсер Анжелика Хьюстон, запомнившаяся зрителям как Мортиция Аддамс в дилогии Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс».


Будущая звезда родилась 8 июля 1951 года в калифорнийской Санта-Монике в семье знаменитого актёра и режиссёра Джона Хьюстона и балерины и фотомодели Рики Сома. Образование получила в частных школах Ирландии и Лондона. После развода родителей она воспитывалась отцом в его имении в Ирландии. Анжелика выросла там, где не было кино. Первые фильмы, которые она увидела на старом проекторе, были работы её отца. По её словам, «Африканскую королеву» она «смотрела не менее 150 раз!». Свою карьеру начала в качестве модели в журнале Vogue.

В кино дебютировала, получив небольшую роль в фильме «Казино Рояль», а затем отец снял её в картине «Прогулка с любовью и смертью», вышедшей в 1969-м, после чего она неоднократно снималась в его фильмах («Честь семьи Прицци», «Мертвец»). После гибели матери в том же году переехала в Соединенные Штаты, в течение десяти лет снималась на незначительных ролях и лишь в 1986-м получила «Оскар». В 1996-м дебютировала в качестве режиссёра, адаптировав для телевидения роман Дороти Эллисон «Ублюдок из Каролины».

Анжелика Хьюстон отмечает юбилей
фото: в образе Мортиции Аддамс

Мировую известность и зрительскую любовь Анжелике Хьюстон принесла «Семейка Аддамс». Всего на её счету 98 ролей в кино и на телевидении. В частности, её можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Последний магнат», «Почтальон всегда звонит дважды», «Фрэнсис», «Это "Спайнал Тэп"», «Сады камней», «Враги: История любви», «Преступления и проступки», «Ведьмы», «Кидалы», «Игрок», «Загадочное убийство в Манхэттене», «Постовой на перекрёстке», «История вечной любви», «Семейка Тененбаум», «Кровавая работа», «Ангелы с железными зубами», «Водная жизнь», «Отчаянные путешественники», «Удушье», «Джон Уик 3», «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"» и «Медиум». Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Каена: Пророчество», «Феи», «Бесподобный мистер Фокс», «Конь БоДжек» и «Охотники на троллей». Поставила фильмы «Агнес Браун» и «Поездки в автобусе с моей сестрой».

Долгое время была подругой Джека Николсона. Обладательница 37 престижных наград, включая «Золотой глобус», спецприз жюри «Сандэнса», две премии «Независимый дух» и призы фестивалей в Локарно и Сан-Себастьяне.
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