Только Локо: Алексей Гуськов и Ирина Розанова в трейлере фильма «Небесная команда»

В сети появился трейлер спортивной драмы «Небесная команда
», посвящённой ярославской хоккейной команде «Локомотив», основной состав которой трагически погиб в авиакатастрофе 10 лет назад.
Пока живут фанаты, надежда не умрёт… Они болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жёны хоккеистов, сотрудники стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной Хоккейной Лиги армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом», разделит спортивный мир на до и после.
В сентябре 2011 года самолёт «Локомотива» разбился на взлёте. В той авиакатастрофе погибли 44 человека, многие лидеры национальных сборных своих стран. Однако лента «Небесная команда» делает акцент не на трагедии, а на светлой памяти о лучших хоккеистах КХЛ, а также на любви, которой окружали команду её фанаты.
Главные роли в картине исполнили Алексей Гуськов
, Ирина Розанова
, Андрей Мерзликин
, Сергей Баталов
, Никита Волков
, Кристина Корбут
, Антон Рогачев
, Янина Третьякова
и другие. Режиссёром выступил Владимир Алеников
(«Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные
»). Консультантом фильма стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
«Я считаю, что «Небесная команда» – это замечательный фильм, крайне важный для всех, любящих хоккей и спорт
, – отмечает Вячеслав Фетисов
. – Создан настоящий кинопамятник прекрасным ребятам, которые честно жили и соревновались, любили свою страну. Владимир Алеников и его соратники сумели рассказать на экране пронзительную общечеловеческую историю, которая вызывает в душе лучшие патриотические чувства. Этот фильм очень нужен всем нам
».
В широкий прокат «Небесная команда
» ровно через 10 лет после авиакатастрофы, 9 сентября 2021 года.
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