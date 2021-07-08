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Мишель Йео получила ключевую роль в приквеле «Ведьмака»

8 июля
2021 год

Новости кино >>
8 июля 2021
Мишель Йео сыграет в приквеле «Ведьмака». Актрисе в сериале «Ведьмак: Происхождение крови» доверили роль последней представительницы племени эльфов-мечников по имени Сиан, уточняет THR.

Мишель Йео получила ключевую роль в приквеле «Ведьмака»
фото: polygon.com

События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету у Сиан появляется шанс вернуть украденный священный меч, отнятый у её павшего племени гнусными способами, и она берётся за смертельное задание, которое изменит весь Континент.

Приквел будет состоять из шести эпизодов. Одна из ролей закреплена за Лоуренсом О'Фуорейном. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский выступит в качестве креативного консультанта, шоураннером числится Деклан де Барра, а Лорен Шмидт Хиссрих является исполнительным продюсером.
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