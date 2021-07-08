Мишель Йео получила ключевую роль в приквеле «Ведьмака»

Мишель Йео
сыграет в приквеле «Ведьмака
». Актрисе в сериале «Ведьмак: Происхождение крови» доверили роль последней представительницы племени эльфов-мечников по имени Сиан, уточняет THR
.
События спин-оффа развернутся за 1200 лет до рождения Геральта из Ривии. Зрители окажутся свидетелями Сопряжения сфер, благодаря которому перемешались друг с другом миры людей, эльфов и монстров. По сюжету у Сиан появляется шанс вернуть украденный священный меч, отнятый у её павшего племени гнусными способами, и она берётся за смертельное задание, которое изменит весь Континент.
Приквел будет состоять из шести эпизодов. Одна из ролей закреплена за Лоуренсом О'Фуорейном. Автор популярной фэнтези-серии Анджей Сапковский
выступит в качестве креативного консультанта, шоураннером числится Деклан де Барра, а Лорен Шмидт Хиссрих
является исполнительным продюсером.
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