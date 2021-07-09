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Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл сыграют в шпионском боевике от режиссера «Kingsman»

9 июля
2021 год

Новости кино >>
9 июля 2021
Режиссер трилогии «Kingsman» Мэттью Вон снимет новый шпионский боевик со звездным кастом. В картине «Аргайл» (Argylle) сыграют Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон, Сэм Рокуэлл, Джон Сина, Кэтрин О'Хара, Брайс Даллас Ховард и Брайан Крэнстон, сообщает Deadline.

Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл сыграют в шпионском боевике от режиссера «Kingsman»
фото: variety.com

В основу сюжета лег одноименный дебютный роман Элли Конвей, рассказывающий о величайшем шпионе, который путешествует по всему миру. Книга будет выпущена в 2022 году. Вон уже ознакомился с черновым вариантом рукописи и считает, что со времен Яна Флеминга это самая оригинальная и невероятная история, способная изменить жанр шпионского романа.

Певица Дуа Липа дебютирует в фильме как актриса, а также напишет оригинальный саундтрек. За сценарий отвечает Джейсон ФуксЧудо-женщина»). Планируется, что «Аргайл» станет одним из трех фильмов франшизы.
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Мэттью ВонСэмюэл Л. ДжексонГенри КавиллБрайан КрэнстонКэтрин О'ХараСэм РокуэллДжон СинаБрайс Даллас Ховард
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Kingsman: Секретная службаЧудо-женщина

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