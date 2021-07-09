Генри Кавилл, Сэмюэл Л. Джексон и Сэм Рокуэлл сыграют в шпионском боевике от режиссера «Kingsman»

В основу сюжета лег одноименный дебютный роман Элли Конвей, рассказывающий о величайшем шпионе, который путешествует по всему миру. Книга будет выпущена в 2022 году. Вон уже ознакомился с черновым вариантом рукописи и считает, что со времен Яна Флеминга это самая оригинальная и невероятная история, способная изменить жанр шпионского романа.
Певица Дуа Липа дебютирует в фильме как актриса, а также напишет оригинальный саундтрек. За сценарий отвечает Джейсон Фукс («Чудо-женщина»). Планируется, что «Аргайл» станет одним из трех фильмов франшизы.
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