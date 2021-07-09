Мария Козакова и Евгений Пронин планируют «Ночной переезд»

«Ночной переезд» расскажет историю Анны, которая была влюблена в своего шефа. Его внезапная смерть стала для девушки страшным ударом, но не меньшее потрясение она испытала, когда вновь мельком увидела мужчину на улице.
«Что знает Марианна» также таит в себе много интриг. Портрет идеальной девушки Марианны не дает покоя посетителям кафе, где он украшает интерьер. Все мужчины мечтают с ней познакомиться. Но никто не знает, что Марианна – это собирательный образ двух девушек, Марии и Анны. Когда с родственником одной из них случается беда, они начинают собственное расследование, чтобы найти настоящего убийцу. В проекте заняты Анастасия Рысева, Антонина Дивина и Александр Соколовский.
Во втором сезоне сериала «Котейка» ветеринар Катерина сталкивается с загадочной смертью ученого, державшего в террариуме ядовитых лягушек. Она полагает, что животные не могли быть причиной гибели, и обнаруживает хитроумный преступный замысел. В актерский состав вошли Анна Тараторкина, Дмитрий Миллер, Даниил Спиваковский и Вадим Колганов.
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