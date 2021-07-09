«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру

Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор
» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру. Согласно данным портала FlixPatrol
, картина Олега Трофима
возглавила международный топ стриминга через сутки после премьеры за рубежом.
Больше всего «Майор Гром
» полюбился зрителям Бельгии, Бразилии, Чехии, Венгрии, Словакии, Швейцарии, Испании, Италии, Люксембурга, Катара и Кипра. В мировом топ-10 кинокомикс обошел такие ленты, как «Варкрафт
», «Улица страха. Часть 1: 1994
», «Кунг-фу Панда 3
».
Фильм вышел в отечественный прокат весной этого года. В мае он появился в российском сегменте Netflix.
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