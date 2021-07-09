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Дайджест от 05.07.2021
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«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру

9 июля
2021 год

Новости кино >>
9 июля 2021
Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру. Согласно данным портала FlixPatrol, картина Олега Трофима возглавила международный топ стриминга через сутки после премьеры за рубежом.

«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру

Больше всего «Майор Гром» полюбился зрителям Бельгии, Бразилии, Чехии, Венгрии, Словакии, Швейцарии, Испании, Италии, Люксембурга, Катара и Кипра. В мировом топ-10 кинокомикс обошел такие ленты, как «Варкрафт», «Улица страха. Часть 1: 1994», «Кунг-фу Панда 3».

Фильм вышел в отечественный прокат весной этого года. В мае он появился в российском сегменте Netflix.
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