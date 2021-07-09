Российскую короткометражку «Почтальон» покажут на Каннском кинофестивале

Российский короткометражный фильм «Почтальон
» Клима Тукаева
, снятый в вертикальном формате, одержал победу на международном этапе конкурса Nespresso Talents 2021. Картину покажут на 74-м Каннском кинофестивале, сообщает пресс-служба проекта.
В этом году тема конкурса «Дело имеет значение» вдохновила 933 молодых кинематографистов из 60 стран мира показать авторское видение «теории малых дел». Россия традиционно стала лидером по числу заявок на участие – 348 режиссеров прислали свои короткометражные картины.
«Почтальон» рассказывает о молодом человеке, который день за днем развозит письма по разрушенному и опустевшему городу. Ежедневный, кропотливый и неустанный труд героя не остается напрасным – в финале на пороге почты появляется девушка, еще одна живая душа в этом покинутом месте.
Вместе с режиссерами из Чехии, занявшими второе и третье места международного этапа, Клим Тукаев получил денежный приз. Он родился в семье актера театра Камиля Тукаева
и современной художницы Нины Прошуниной в Воронеже. Большую часть детства Клим проводил в театральных гримерках и художественных мастерских и свои первые короткометражные фильмы уже снял во время учебы в ГИТР.
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