Российскую короткометражку «Почтальон» покажут на Каннском кинофестивале

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Актер выбыл из проекта из-за задержки съемок

Тэрон Эджертон заменит Роберта Паттинсона в триллере «Звезды в полдень»

9 июля

«Майор Гром» стал самым популярным фильмом среди пользователей Netflix по всему миру

Кинокомикс возглавил топ-10 через сутки после премьеры за рубежом